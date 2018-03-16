國光春季公演登場 老將新秀京崑接演

（中央社記者汪宜儒台北16日電）國光劇團去年進駐台灣戲曲中心，規劃經典的四季公演。今天起登場的春季公演劇目可見老將與新秀同台飆戲，有文有武，另有京崑接演相似劇碼的獨門巧思。

今晚演出的三場折子戲各有千秋，包括「羅成叫關淤泥河亂箭」、「春閨夢」與「惡虎村三義絕交」。其中的「惡虎村三義絕交」由武生戴立吾主演，是台灣難得演出的折子，由武生名家張善麟來台親授。

接著演出的「白蛇傳」，家喻戶曉，這次國光也特別邀請中國國家京劇院名師陳淑芳親授，讓團內新秀黃詩雅主演白素貞，以清亮嗓音詮釋經典「遊湖借傘」、「端陽酒變」、「仙山盜草」和「斷橋」。