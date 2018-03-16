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中央社

台嫌涉50公斤安毒 在印尼射傷被捕

中央社2018/03/16 12:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼國家緝毒局昨天在雅加達逮捕3名涉嫌走私50公斤安非他命的嫌犯，包括一名36歲的台灣黃姓嫌犯。緝毒人員開槍擊中企圖逃跑的黃姓台嫌並逮捕他。

印尼緝毒官員向中央社記者表示，被捕的台灣人是36歲的黃姓嫌犯，黃嫌在緝毒人員逮捕過程中企圖逃跑，被開槍擊中腿部，沒有生命危險。

國家緝毒局主任伊爾望托（Irwanto）昨晚在記者會表示，緝毒官員昨天在雅加達北區的安卓（Ancol），逮捕3名涉嫌走私50公斤安非他命的嫌犯，2人是印尼人，一人是台灣人。

警方在兩人的行李箱找到50公斤的毒品。

伊爾望托說，緝毒人員已經跟監他們一段時間，昨天晚間在安卓一帶的倉庫與買家交易時，遭到緝毒人員當場人臧俱獲逮捕。

他指出，這些嫌犯遭逮捕過程中，台灣黃姓嫌犯企圖逃逸，緝毒人員先是對空鳴槍警告、接著在追捕過程中開槍擊中他的腿部，制伏黃嫌。

印尼大力掃毒，台灣毒販也成對象。根據印尼官方資料，目前共有11名台灣毒犯在印尼被判死刑，5名台灣嫌犯在印尼警方緝毒過程遭擊斃。

另外還有8名涉及一公噸安非他命走私的台灣嫌犯，日前遭印尼檢方求處死刑。

據印尼法律及過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往就會被判處死刑。這名黃姓台嫌若犯罪屬實，恐難逃被印尼法院判死的命運。（編輯：陳惠珍）1070316

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