台嫌涉50公斤安毒 在印尼射傷被捕

（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼國家緝毒局昨天在雅加達逮捕3名涉嫌走私50公斤安非他命的嫌犯，包括一名36歲的台灣黃姓嫌犯。緝毒人員開槍擊中企圖逃跑的黃姓台嫌並逮捕他。

印尼緝毒官員向中央社記者表示，被捕的台灣人是36歲的黃姓嫌犯，黃嫌在緝毒人員逮捕過程中企圖逃跑，被開槍擊中腿部，沒有生命危險。

國家緝毒局主任伊爾望托（Irwanto）昨晚在記者會表示，緝毒官員昨天在雅加達北區的安卓（Ancol），逮捕3名涉嫌走私50公斤安非他命的嫌犯，2人是印尼人，一人是台灣人。