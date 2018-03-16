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灰面鵟鷹陸續現蹤八卦山 專業導覽賞鷹

中央社2018/03/16 12:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）「鷹揚八卦」賞鷹活動24日、25日在八卦山區登場，已有灰面鵟鷹陸續現蹤，南投林管處將安排專業導覽，帶領民眾體驗八卦山自然及人文之美，也盼民眾透過賞鷹建立保育概念。

林務局南投林區管理處、交通部觀光局參山國家風景區管理處、彰化縣政府等單位24日、25日舉辦「鷹揚八卦」賞鷹活動，內容有生態小徑、自然影展、生態攝影展、鷹樂饗宴、賞鷹生態導覽、彰化漫遊，還可集章換紀念品，歡迎對猛禽、生態保育有興趣的民眾參加。

南投林區管理處長李炎壽今天說，灰面鵟鷹又稱灰面鷲、國慶鳥、南路鷹、清明鳥，每年約10月從繁殖地由北往南遷徙過冬，隔年3月再北返過境八卦山地區，回到繁殖地繁衍下一代，過境的壯麗鷹群成為民眾耳熟能詳的生態景觀，也是八卦山脈獨特自然資源。

李炎壽表示，每年3月到4月在八卦山地區記錄到灰面鵟鷹過境數量，平均可達1萬到2萬隻，今年灰面鵟鷹已陸續現蹤，過境高峰的壯觀景象值得期待，賞鷹活動今年邁入第25年，將安排專業導覽解說，帶領民眾欣賞八卦山自然及人文，也盼民眾藉賞鷹建立保育觀念。

李炎壽說，早期灰面鵟鷹過境時，承受相當大獵捕壓力，甚至有「南路鷹一萬死九千」說法，為降低灰面鵟鷹生存壓力、提升保育觀念，政府與彰化縣野鳥學會推動「鷹揚八卦」宣導生態保育，灰面鵟鷹遭獵捕情形已大幅減少，但因都市開發，仍有棲地縮小及破碎化壓力。（編輯：管中維）1070316

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