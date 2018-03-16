兄弟推隊史首套灰色球衣 瞄準年度總冠軍

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天舉行年度行銷活動發表會，喊出年度口號Honor，主客場新球衣同時亮相，客場為隊史首套灰色球衣，周思齊表示，「新球衣新氣象，希望今年可以拿下總冠軍」。

兄弟今年球衣一改以往皆以黃、白、黑色為主體，主場球衣維持一慣的黃色系「榮耀黃」，客場球衣首度採用灰色「猛象灰」，兩套球衣側邊線條為圓弧狀，就像大象的象牙；但每週五無論主客場，都會穿上胸前繡有「兄弟」兩字的中文球衣，維持一慣傳統。

兄弟隊領隊劉志威在發表會上公布今年口號為Honor，代表光榮的時刻，球員們在場上每一刻都拚盡全力、展現榮耀。