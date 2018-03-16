衝擊民進黨新北選情　周錫瑋提這二件事

前台北縣長周錫瑋認為，「民進黨一定會推行政院長賴清德參選年底的新北市長！」但也提醒民進黨政府，深澳燃煤電廠與林口火力發電廠發電的問題，及新北市無法獲得合理的統籌分配款，這2件事情恐會衝擊民進黨年底的選情。

周錫瑋今（16）日說，近400萬人口的新北市升格直轄市後，今年編列的總預算，竟然比人口250萬的台北市少126億，「這是個笑話！」若以台北市人口的比例來計算，新北市今年編列的總預算應該要2000億；總統蔡英文要負很大的責任，要修訂統籌分配款的分配方式，擔任過台南市長的行政院長賴清德應該很清楚。