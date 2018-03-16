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衝擊民進黨新北選情　周錫瑋提這二件事

記者陳志仁／新北報導2018/03/16 12:24
▲前台北縣長周錫瑋錫瑋指出，近400萬人口的新北市升格直轄市後，今年編列的總預算，竟然比人口250萬的台北市少126億，「這是個笑話！」（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲前台北縣長周錫瑋錫瑋指出，近400萬人口的新北市升格直轄市後，今年編列的總預算，竟然比人口250萬的台北市少126億，「這是個笑話！」（圖／周錫瑋辦公室提供）

前台北縣長周錫瑋認為，「民進黨一定會推行政院長賴清德參選年底的新北市長！」但也提醒民進黨政府，深澳燃煤電廠與林口火力發電廠發電的問題，及新北市無法獲得合理的統籌分配款，這2件事情恐會衝擊民進黨年底的選情。

周錫瑋今（16）日說，近400萬人口的新北市升格直轄市後，今年編列的總預算，竟然比人口250萬的台北市少126億，「這是個笑話！」若以台北市人口的比例來計算，新北市今年編列的總預算應該要2000億；總統蔡英文要負很大的責任，要修訂統籌分配款的分配方式，擔任過台南市長的行政院長賴清德應該很清楚。

周錫瑋呼籲，總統府與行政院趕緊修訂統籌分配款的分配方式，新北市已經升格8年，但今年編列的總預算竟比台北市少126億，這是一個非常錯誤的現象，希望蔡英文、賴清德趕快負起責任；民進黨政府應該加油，讓新北市拿到足夠的統籌分配款，否則年底將會受到市民的檢視。

周錫瑋表示，深澳燃煤電廠與林口火力發電廠發電的問題，恐會衝擊民進黨年底的選情；因為全世界都不允許用煤發電，且二氧化碳的排碳量佔新北市一半以上，PM2.5更將嚴重傷害新北市、台北市、桃園市、基隆市與宜蘭縣民眾的身體健康，賴清德若執意做下去的話，一定會受到民眾的指責！

關鍵字周錫瑋賴清德統籌分配款深澳燃煤電廠新北市長
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