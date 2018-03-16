性騷擾醜聞　歐美惡狼高官一大堆

國際近來掀起反性騷擾的「#MeToo」浪潮，要求正視猖狂的性騷擾事件。媒體報導，立法院至少有 6 名助理遭性騷擾，騷擾者包括立院「公衛大老」。事實上，英美等國許多資深官員因為涉及性騷擾醜聞而閃辭下台。

2017 年 10月，當時英國防部長法隆（Michael Fallon）被爆出，在 2002 年曾對女記者伸出鹹豬手，當時他將手放在該女記者的膝蓋上。面對輿論壓力，法隆在 11 月 1 日請辭。面對英國政界不斷爆發官員性騷擾案，首相梅伊也下令徹查。

2010年，爆出以色列總統卡察夫（Moshe Katsav）在擔任旅遊部長任內涉嫌性侵女職員，與 2000 至 2007 年擔任總統期間，至少性騷擾2名女職員。2011年3月，以色列法院以強姦罪與性騷擾被判處卡察夫 7 年有期徒刑，他於 2011 年 12 月 7 日入獄服刑。