性騷擾醜聞　歐美惡狼高官一大堆

國際近來掀起反性騷擾的「#MeToo」浪潮，要求正視猖狂的性騷擾事件。媒體報導，立法院至少有 6 名助理遭性騷擾，騷擾者包括立院「公衛大老」。事實上，英美等國許多資深官員因為涉及性騷擾醜聞而閃辭下台。
2017 年 10月，當時英國防部長法隆（Michael Fallon）被爆出，在 2002 年曾對女記者伸出鹹豬手，當時他將手放在該女記者的膝蓋上。面對輿論壓力，法隆在 11 月 1 日請辭。面對英國政界不斷爆發官員性騷擾案，首相梅伊也下令徹查。
2010年，爆出以色列總統卡察夫（Moshe Katsav）在擔任旅遊部長任內涉嫌性侵女職員，與 2000 至 2007 年擔任總統期間，至少性騷擾2名女職員。2011年3月，以色列法院以強姦罪與性騷擾被判處卡察夫 7 年有期徒刑，他於 2011 年 12 月 7 日入獄服刑。
美國總統川普在競選總統期間就不斷被指控涉及性騷擾，去年 12 月，3 名曾指控遭川普性騷擾的女性再度站出來，要求國會展開調查，白宮則是否認指控，並表示美國民眾也藉由選舉投票做出果斷決定，支持川普。
曾擔任過義大利總理的富豪貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）有意投入 2018 年大選。不過，他總理任內涉及性騷擾，更因為與未成年妓女從事性交易而遭判刑，由於他在 2013 年遭處判處其 4 年有期徒刑以及褫奪公權 5 年，因此即便他領導的右派政黨勝選，也無法正式重返總理大位。