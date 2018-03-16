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娛樂

爆笑／昌珉喝醉沒意識　SJ圭賢直接賞他2巴掌

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/16 12:24
▲昌珉（右）跟圭賢喝酒，醉到不省人事被打巴掌。（圖／節目片段、圭賢微博 , 2018.3.16）
▲昌珉（右）跟圭賢喝酒，醉到不省人事被打巴掌。（圖／節目片段、圭賢微博 , 2018.3.16）

南韓綜藝節目《人生酒館》昨（15）日最新一集中請到東方神起的昌珉、EXO的金珉錫以及NCT的Mark飲酒暢談，此時金希澈就詢問昌珉，他喝酒後跟Super Junior的圭賢打起來？才發現原來是他跟珉豪去圭賢家喝酒，結果因為太累，跟其他兩人說：「我睡一下，十分鐘後叫我。」殊不知叫不醒，圭賢最後直接用打的，畫面爆笑到連昌珉本人都笑不停。

昌珉、圭賢跟珉豪三人皆SM旗下藝人，他們更自組「圭Line」，常私下一起出遊、喝酒聊天，好感情眾所皆知，而昨在《人生酒館》節目上，金希澈就問昌珉：「聽說你跟圭賢喝酒喝到打起來？」昌珉就說，他們三人有天一起去圭賢家喝酒，結果自己喝醉加上太累，就跟其他兩人說：「我想休息一下，過10分鐘叫我。」他們就反問：「要是你叫不起來怎麼辦？」他竟回：「起不來就打醒我！」


▲《人生酒館》片段。（影／擷取自粉絲團）

結果過了10分鐘，昌珉果真醒不來，整段畫面還被圭賢跟珉豪錄下來，影片中圭賢就問：「如果起不來的話，我們打醒他可以吧？」結果打了一巴掌卻打不醒，再打第二下後，昌珉嚇醒叫他們走開，圭賢怒回：「去哪啊這是我家！」最後圭賢透露正在錄影，要昌珉做結尾，結果他說：「拍影片？你們自己玩就好。」場面爆笑到連昌珉本人都笑翻。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字昌珉珉豪圭賢
虐嬰人被保護　隋棠怒斥要如何自保

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