爆笑／昌珉喝醉沒意識　SJ圭賢直接賞他2巴掌

南韓綜藝節目《人生酒館》昨（15）日最新一集中請到東方神起的昌珉、EXO的金珉錫以及NCT的Mark飲酒暢談，此時金希澈就詢問昌珉，他喝酒後跟Super Junior的圭賢打起來？才發現原來是他跟珉豪去圭賢家喝酒，結果因為太累，跟其他兩人說：「我睡一下，十分鐘後叫我。」殊不知叫不醒，圭賢最後直接用打的，畫面爆笑到連昌珉本人都笑不停。

昌珉、圭賢跟珉豪三人皆SM旗下藝人，他們更自組「圭Line」，常私下一起出遊、喝酒聊天，好感情眾所皆知，而昨在《人生酒館》節目上，金希澈就問昌珉：「聽說你跟圭賢喝酒喝到打起來？」昌珉就說，他們三人有天一起去圭賢家喝酒，結果自己喝醉加上太累，就跟其他兩人說：「我想休息一下，過10分鐘叫我。」他們就反問：「要是你叫不起來怎麼辦？」他竟回：「起不來就打醒我！」