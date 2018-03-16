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遇警攔查稱尿急　雙腿褲管抖出毒咖啡包

記者鄧力軍／台中報導2018/03/16 12:28
▲男子遇警攔查時藉口尿急，企圖將藏在褲子裡的毒品從褲管抖出棄置路旁。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.16)
▲男子遇警攔查時藉口尿急，企圖將藏在褲子裡的毒品從褲管抖出棄置路旁。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.16)

兩名男子遇保大特勤中隊盤查，其中一名男子表示尿急，到路邊假裝尿尿並微微抖動雙腿，原來是要趁機將塞在長褲內的毒咖啡包抖出來棄於路邊，但一切都在員警的密切觀察中，逮個正著。不但查獲6包毒咖啡，並從男子尿液驗出FM2成分，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。


▲保大特勤員警查獲從男子褲管抖出的毒咖啡包（圖／記者鄧力軍翻攝軍 , 2018.03.16)

台中市保安警察大隊特勤中隊3名員警日前深夜巡邏至臺中市北區中清路，發現一輛白色自小客車因未熄火臨停，引起員警注意而予以盤查，警方請2人下車受檢，黃姓駕駛(28歲、偽造文書等前科)、黃姓乘客 (23歲、毒品等前科)。黃姓駕駛開啟車門時警方聞到疑似K他命味，並在車內副駕駛座遮陽板上發現夾藏的一個海綿寶寶圖案的菸盒，經驗老到的員警一眼就看出菸盒是用來吸食K毒的工具。

這時副駕駛座的黃男神色緊張突然要求「尿急可不可以先上廁所」，原來是下車將塞在長褲內毒咖啡包抖出來丟棄路旁，被眼尖的員警識破，員警調侃說「怎麼尿出咖啡包了？」這時黃男只好坦承持有毒咖啡包6包（重65.61公克），經當場以毒品試劑檢驗呈三級毒品FM2反應，訊後依毒品危害防各條例法辦。

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關鍵字毒咖啡fm2
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