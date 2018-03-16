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政治

不會讓柯文哲失業　張顯耀：我當市長柯當綜藝節目主持人

記者戴祺修／台北報導2018/03/16 12:39
▲前陸委會副主委張顯耀由妻子陪同，16日登記國民黨台北市長初選。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.16）
▲前陸委會副主委張顯耀由妻子陪同，16日登記國民黨台北市長初選。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.16）

國民黨台北市長初選今(16)日是登記參選最後一天，前陸委會副主委張顯耀前往黨中央登記。張顯耀表示，他參選台北市長是希望幫市民找工作，他當選後也不會讓柯文哲失業，以柯文哲的無俚頭，他會幫柯Ｐ去當綜藝節目主持人。

國民黨台北市長初選到目前為止共有前立委孫大千、丁守中、前陸委會副主委張顯耀以及市議員鍾小平登記，若再加上同屬泛藍陣營，以無黨籍參選的台大最狂教授李錫錕，藍軍共有五人將投入選戰。

張顯耀批評，過去柯文哲三年多無俚頭的執政，讓台北市的城市競爭力大幅下滑，讓台北市就業機會乏善可陳，柯文哲最重要的政績就是把大巨蛋變成一片廢墟，顯見柯團隊的執行力不足以治理台北市。

張顯耀酸說，他當選市長要讓市民有就業機會，所以也不會讓柯文哲失業，以柯文哲的無俚頭發言與投機，他會幫柯找工作，就是請柯文哲去電視台當綜藝節目主持人。

張顯耀表示，台北市民等待一位有能力、執行力，具有兩岸國際溝通能力的市長已經很久，面對中國大陸經濟崛起、惠台 31 項措施，台灣應該怎麼做？張顯耀認為，其實台北市扮演重要角色，台北可以帶領兩岸經濟對接，讓台北重新翻轉，讓台北有國際布局的機會。

張顯耀表示，他若當選台北市長，一定會讓兩岸經濟對接，讓台北經濟重新發展、讓台北有國際布局的機會，這也是他近期勤跑基層所感受到的市民心聲。

關鍵字張顯耀柯文哲台北市長選舉大巨蛋綜藝節目主持人
直播／政院公布陸對台措施因應方案柯P直播狂飆髒話　自稱平常講更多

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