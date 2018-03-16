不會讓柯文哲失業　張顯耀：我當市長柯當綜藝節目主持人

國民黨台北市長初選今(16)日是登記參選最後一天，前陸委會副主委張顯耀前往黨中央登記。張顯耀表示，他參選台北市長是希望幫市民找工作，他當選後也不會讓柯文哲失業，以柯文哲的無俚頭，他會幫柯Ｐ去當綜藝節目主持人。

國民黨台北市長初選到目前為止共有前立委孫大千、丁守中、前陸委會副主委張顯耀以及市議員鍾小平登記，若再加上同屬泛藍陣營，以無黨籍參選的台大最狂教授李錫錕，藍軍共有五人將投入選戰。

張顯耀批評，過去柯文哲三年多無俚頭的執政，讓台北市的城市競爭力大幅下滑，讓台北市就業機會乏善可陳，柯文哲最重要的政績就是把大巨蛋變成一片廢墟，顯見柯團隊的執行力不足以治理台北市。