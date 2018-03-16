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米其林效益擴散 商仲：店面商場可望沾光

中央社2018/03/16 12:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北16日電）這次摘星米其林的20家餐飲業中，4家位於商場或餐飲大樓，12間屬街邊店。外商商仲認為，米其林為台灣美食加值，不排除吸引國外餐飲業來台設點，有利零售店面和商場房產投資商機。

台灣美食及特色小吃一向吸引國際旅客，餐飲業已是台北租賃需求的主力之一。外商商仲世邦魏理仕認為，由於台北核心資產收益率低，台北米其林指南名單公布後，今年有望見到部分投資人轉向尋求加值型投資機會，其中零售類不動產將是投資人較感興趣的標的。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶認為，在這波米其林風潮帶動下，世邦魏理仕預期具有加值潛力的零售店面或商場可望引起特定機構投資人注意。

她認為，透過物業管理的升級、將高級餐廳或精緻餐酒館納入租戶組合，再藉由餐廳的知名度，或是米其林光環的加持，以有效提升來客數與營業收入，最終獲得更高的投資回報。

她分析，觀察國際旅客在台消費傾向，旅館外餐飲費用佔總支出比例逐年成長，2016年的占比達17%。台北米其林指南的發行有望提升台灣觀光市場的國際能見度，並可指引國際旅客探索和發掘台北多元的美食種類；獲得米其林星級推薦的餐廳也可望吸引更多饕客前來，特別是台北米其林餐廳的價格比眾多國際星級餐廳相對平實。

李嘉玶說，2017年新進台灣的國際零售品牌中，餐飲業比例佔40%，而2018年第一季比例更高達50%，其中以日本為首的亞洲餐廳業者最積極，台灣本土餐飲集團持續拓點或推出更多新品牌，估計2018年餐飲業仍是零售租賃市場的需求主力，並可望見到更多國際餐飲業者來台布局，未來可能有國外米其林餐廳或明星主廚餐廳前來探路，可望相繼帶動投資人轉向關注零售店面和商場等加值型投資機會。（編輯：鄭雪文）1060316

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