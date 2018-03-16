台科大校園徵才 AI人才最搶手

台科大電機系4年級學生廖昱程，目前正在美國的AI新創公司實習，他提到，要在AI領域發展，至少要會一種程式語言，團隊合作中常需跨國溝通，因此外語能力也相當重要；他已做好準備，希望在校園徵才中找到理想職缺。

根據台科大統計，今年包括鴻海、微軟、宏碁、華碩、精誠資訊、台泥等企業，都要尋找人才投入AI研發領域；專業背景、善於團隊合作、創新和跨界能力是廠商徵才的關鍵條件。

（中央社記者陳至中台北16日電）台灣科技大學今天舉辦校園徵才博覽會，吸引182家廠商釋出上萬個職缺，其中擁有AI（人工智慧）專長背景的學生，最為搶手。

校園徵才不僅是為了即將畢業的學生，今年台科大特別設置「校外實習專區」，鼓勵學生及早踏入職場，先透過實習卡位；根據校方統計，約7成的參展廠商，都願意提供實習機會。

台科大校長廖慶榮表示，台科大學生擅長動手做，同時具備優秀的研究能力，就學期間，各系所安排許多產學合作機會，讓學生在畢業前就先與產業接軌，國際化的校園環境，也讓青年累積跨國合作經驗，讓台科大的畢業生深受企業喜愛。

今天在開場活動受邀致詞的上銀科技總經理蔡惠卿表示，人才全球流動是趨勢，建議求職青年不要只考慮薪水，也要看看企業是否提供向上成長的機會。（編輯：施燕飛/方沛清）1070316