蔡總統盼創新發明 助台灣成功轉型

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天接見第13屆國際傑出發明家獎國內得獎人，她說，台灣面對產業升級、能源轉型以及高齡化社會重大挑戰，期待得獎者尋找創新發明的主題，協助台灣能夠成功的轉型。

蔡總統今天在總統府內接見「2017第13屆國際傑出發明家獎」國內得獎人。

蔡總統致詞指出，創新發明是社會進步的動力，也是台灣的競爭力。她特別舉出這屆得獎人之一徐子圭與女兒共同研發「電氣線路狀態檢視劑」，能快速檢視電線的狀況，降低意外發生的機會，並且省下檢測成本。

蔡總統提到，政府去年修正科學技術基本法、產業創新條例，就是為了鼓勵更多人，投入創新發明的行列；台灣雖然不大，但擁有的創新發明能量，確實很大；政府希望能夠持續營造創新風氣，讓每個對發明有熱忱的人才，即使出身艱困環境，都能得到足夠支持，勇於追求夢想。