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深澳電廠環評過關惹議　經濟部喊話：籲請各界支持

記者彭夢竺／台北報導2018/03/16 12:38
▲深澳電廠更新計畫採超臨界機組，且縮小規模，降低對環境影響。圖為深澳更新計畫完工示意圖。（圖／台電提供）
▲深澳電廠更新計畫採超臨界機組，且縮小規模，降低對環境影響。圖為深澳更新計畫完工示意圖。（圖／台電提供）

台電深澳電廠更新擴建環評過關惹爭議，經濟部能源局今（16）日表示，深澳電廠更新計畫採用最先進環保的新煤電機組，發電效率提高到45%，可大幅降低空氣汙染物排放濃度，發電過程能夠兼顧環境友善的目標，且在地民眾整體民調贊成比例高達84.4%，籲請各界支持該計畫推動。

3月14日台電深澳電廠更新擴建環境差異分析案，經過環境影響評估審查委員會第328次會議審查通過，卻惹來不少抗議與爭議。對此，能源局指出，深澳電廠更新計畫是國家能源轉型過程中重要的供電計畫，可兼顧國內電力供應穩定、降低空汙排放、提高發電效率，請各界支持台電推動。

能源局強調，為了推動台灣能源轉型，達成2025年非核家園，以及再生能源發電占比達20%的目標，除了積極擴大再生能源及改用天然氣發電之外，仍須維持一定比例的燃煤發電，透過煤炭便於儲備可維持30天存量的優點，確保國內電力供應穩定及安全，台電深澳電廠更新計畫是基於這樣的考量所推動更新，並已納入穩定供電實施計畫，行政院也在2017年11月8日對外宣布，若是深澳機組無法在2025年7月商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%。

對於外界普遍認為燃煤電廠存在汙染排放較高的疑慮，能源局表示，深澳電廠更新不僅是穩定電力供應安全，也是燃煤機組汰舊換新，兼顧空汙的重要供電計畫，深澳電廠更新計畫採用最先進環保的燃煤機組「超超臨界」新煤電機組，發電效率從以往38%提高到45%，搭配最先進的環保設備，可大幅降低空氣汙染物排放濃度，達到環境友善的目標。

能源局強調，台電推動深澳電廠更新計畫已詳細評估，深澳廠址並無空間興建儲氣槽，鋪設陸海管也有經過基隆密集人口區與影響海洋生態等風險，且廠址與在地居民安全距離不足，因此難以使用天然氣發電。

此外，能源局也說，台電已充分與在地民眾互動爭取認同及支持，根據2017年2月民調顯示，整體贊成比例高達84.4%，深澳電廠更新計畫是能源轉型過程中，肩負能源供應穩定的重要計畫，發電過程也能夠兼顧環境友善的目標，籲請各界支持該計畫推動。

關鍵字深澳電廠環評台電經濟部能源局
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