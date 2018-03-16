你們都走了但我還在　新莊廣福宮三山國王從未離開

古有云：「有廟才成庄」，廟宇地位之重要，或許是今人難以想像，但是對於離鄉背井的先民來說，從家鄉帶來的神明就是支撐自己繼續開墾的支柱。但當人群散去，留下來的廟又會是什麼光景。新莊廣福宮，正是聚落散去的真實寫照。

乾隆年間，來自廣東潮州客家人的劉家，在新莊開鑿劉厝圳（萬安圳），提高稻米產量，使新莊成為當時稻米輸出重要產區。加上水陸運輸便利，吸引大批粵籍移民來此開墾，並將三山國王一起帶來。雖然當時已經有新莊慈祐宮，但客家人還是想要屬於自己的廟，便集資新建廣福宮。

廣福宮興建於清乾隆45年（西元1780年），座北朝南，三開間三殿二廊格局廟宇，腹地狹長，前有街道，後有村圳。使用閩南粵東棟架常見作法，建築採傳統木棟架及斗砌磚牆構造。裝飾簡樸，保留木料原色，將客家精神展現於廟體建築之中。

道光年間為了增取生存空間，以及各種利益衝突，閩粵械鬥頻繁，基於安全和經濟考量，當地居民便遷往現今桃園、新竹、苗栗、宜蘭一帶，使得廣福宮無人照料。光緒八年（西元1882年）廣福宮遭到大火波及而損毀，直到光緒14年（西元1888年）新竹仕紳陳朝綱發起募資才得以重新修建。昭和11年（1936年）由鄭福仁勸募，再次重修，才有今天的面貌。

廣福宮的存在，顯示當時客家人的經濟能力以及信仰實力。隨著客家人的遷出，香火日漸稀少，經費不足，而無法一再重修，卻因此完整保留當代建築工法及藝術裝飾。民國74年（1985年）被公告為古蹟後，政府與民間協力重修，卻在媒體曝光後而引來宵小覬覦，廟中雕飾被盜、玉磐、木刻獅子被竊，或是文物遭到破壞。直到民國103年才整修完成，但因香客不多，廟宇始終冷冷清清。

廟中主祀三山國王，左右兩側文、武官，後殿供奉國王夫人。農曆二月廿五、六月廿五、九月廿五為廣福宮例祭，移居其他縣市的客家人仍會到此祭拜。

雖然聚落已散去，但只要人們繼續相信，並時常前往祭拜，依然能夠維持下去。周末假日不妨到新莊廟街走一遭，就可以了解先民打拼的軌跡，更能理解廟宇對於人們生活的重要，以及信眾遷移對於廟宇的影響。

延伸閱讀：

客家人的精神信仰－三山國王

資料來源：

新北市客家民俗信仰館－新莊廣福宮

維基百科－新莊廣福宮

來去台北／客家人是外省人？是新莊人！ 證據在廣福宮

客家傳統建築影像數位典藏網－廣福宮

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