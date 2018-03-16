瓶裝水疑含塑膠微粒 食藥署展開監測

（中央社記者張茗喧台北16日電）美國一項研究發現瓶裝水普遍遭塑膠微粒污染，引發關注。食藥署今天表示，已要求國內瓶裝水業者向原廠確認產品安全性，目前也已展開監測，並了解各國未來作法。

法新社報導，美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出，由紐約州立大學佛勒多尼亞分校（StateUniversity of New York at Fredonia）微塑膠研究人員梅森（Sherri Mason）領導橫跨9國的研究發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長魏任廷今天上午接受媒體聯訪時表示，對於美國發現瓶裝水有塑膠微粒殘留事件，將請駐外單位了解該研究報告內容，並要求國內瓶裝水業者向原廠確認產品安全性，截至目前還沒有收到生產國官方提出的回收警訊。