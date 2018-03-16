美太平洋司令：習近平久任恐威脅到美國

哈里斯已被美國總統川普提名為駐澳洲大使，他指出，可能到2049年中共慶祝建政百年時，習近平仍是大陸的國家主席。

美聯社報導，哈里斯在國會一場就中國大陸人民代表大會通過修憲的聽證會表達憂心，指這個發展已指向中國大陸會成為什麼樣的國家。哈里斯採取比白宮更為強硬的立場，因為白宮拒絕淌這個議題的渾水。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）今天表示，中國大陸修憲刪除國家主席任期限制，能讓習近平在位數十年，他視此舉為中國大陸走向專制的預兆及對美構成戰略威脅。

哈里斯在參議院軍事委員會裡說：「我們過去的希望是，盼藉由帶領中國進入像世界貿易組織等國際組織、讓中國參與我們的軍事演習之類的舉措，讓中國能成為像我們這樣的國家。」

他說：「但現實卻根本不是這回事，中國藉我們開放之便..持續他們一直以來的發展之途，就是我們現在2018年所看到的情況。在接下來20年左右，這肯定會成為一個令人憂心之事。」

美日混血的哈里斯出生於日本，母親是日本人，他也是首位亞裔的美軍作戰司令。哈里斯是美國總統歐巴馬任內被任命擔任美軍太平洋司令，他一向對中國大陸的軍事作為強硬以對，稱北京在南海造島的政策為「挑釁與擴張主義者」。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）先前報導，美國國防部也已指派負責中東地區的第5艦隊司令阿基里諾（John Aquilino），轉任太平洋艦隊司令，但目前暫時還不知道由誰來接替哈里斯與阿基里諾。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070316