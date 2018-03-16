對台措施 政院：名為惠台實則利中

（中央社記者顧荃台北16日電）中國大陸日前提出對台31項措施，行政院今天表示，這些措施本質上「名為惠台，實則利中」，應正名為「對台31項措施」，政府提出四大方向因應，將壯大台灣，無所畏懼。
行政院副院長施俊吉中午召開記者會回應對台31項措施，依行政院提供的簡報指出，這些措施目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助中國大陸解決其經濟發展所遭遇的困難。
行政院指出，這31項措施中，屬既有措施者14項，擴張性措施者10項，新增者7項，可歸納為七類。政府將嚴肅面對，務實因應，「涉及我國公權力之運作，對可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，維持禁止，防止可能的負面衝擊及風險；屬於正常交流者，不會改變。」
行政院表示，中國大陸磁吸台灣各領域尖端人才，面對挑戰，無須畏懼。政府將以全方位的思考，從四大方向，推動八大強大策略，以維持台灣在全球供應鏈的優勢，並深化資本市場，優化就學就業環境完善留才攬才，建構友善投資及創新制度，擴大股市動能，並且強化文化影視產業。
行政院說，政府將在自由、民主、法治的基礎上，打造台灣成為吸引全球頂尖人才的國家，厚植經濟實力，壯大台灣。
中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院今天提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場與強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。（編輯：鄭雪文）1070316