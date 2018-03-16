對台31項措施 政院：陸委會設小組長期追蹤

行政院中午召開記者會，依行政院提供的簡報指出，台灣是主權獨立的國家，自由、民主、法治是核心價值，也是台灣的優勢，更是兩岸最大的差異。政府會致力維護經濟的自由開放以及保障人權的生活方式，因為人才只有在自由開放的環境中，才能充份發揮其能量。

行政院說，陸委會將成立長期性專案小組，就中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會進行說明。

行政院表示，「中國大陸應對我國赴中之企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全以及人身自由」；也提醒民眾旅居在外，要注意各該國在政治制度、社會環境中，所具有的不確定性及風險。

行政院指出，在國際競爭中，人才的跨國移動、企業的全球布局，都是必然的趨勢，對所有國家來說，這是衝擊也是機會。台灣應該善用優勢，自信面對，積極行動，也請國人團結一致，壯大台灣，無畏挑戰。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院今天提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場與強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。(編輯：趙蔚蘭)1070316