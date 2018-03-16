行政院提4方向8策略 回應對台31項措施

依行政院提供的簡報指出，4方向包括提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場，及強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院今天說，嚴肅面對，務實因應中國對台31項措施，涉公權力運作，可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，維持禁止；屬正常交流者，不會改變；此外，提4方向8策略因應。

行政院表示，台灣是主權獨立國家，自由、民主、法治是核心價值與優勢，更是兩岸最大差異。政府會致力維護經濟自由開放及保障人權生活方式，「我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充份發揮其能量」。

行政院說，兩岸交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務都應循雙方協商程序，才能確實保障兩岸人民權益。行政院大陸委員會將成立長期性專案小組，持續追蹤與研析中國大陸對台相關措施，並定期向社會說明。

行政院表示，「中國大陸應對我國赴中之企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全以及人身自由」；也提醒國人旅居在外，要注意各國在政治制度、社會環境中具有的不確定性及風險。

行政院說，在國際競爭中，人才跨國移動、企業全球布局是必然趨勢，對所有國家來說，是衝擊也是機會，應善用優勢，自信面對，積極行動，也請國人團結一致，壯大台灣，無畏挑戰。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院副院長施俊吉中午12時30分召集相關部會，舉行記者會說明中國大陸對台31項措施因應對策。（編輯：李明宗）1070316