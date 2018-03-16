女友傳「14字注音」男傻眼求救　網友神解：老婆Get

想娶老婆得先解密？日前一名男網友在與女友聊天時，突然收到女友傳來的一串「 14 字注音密碼」，讓他相當困惑想不出答案，趕緊上網求救，沒想到有網友超神幫忙解出答案，意外讓男網友順利「老婆 Get 」！
男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，只見在他告知女友自己正在回家路上時，女友先是說了一句「ㄋㄓㄉㄇ」（你知道嗎），接下來就丟出一串 14 個注音符號語句「ㄋㄋㄧㄊㄋㄐㄓㄨㄐㄋㄧㄊㄐㄋ」，讓男網友瞬間傻住，但女友又不告訴他答案，男網友想破頭仍猜不到，最後選擇上網求救「跪求廣大的廢友解答這串注音密碼到底是什麼？」
許多網友看了紛紛利用手機打出注音，透過手機自動選字試圖拼湊出答案，包括「你女友她怒夾著我腳奶也貼雞呢」、「你娘要踢你就追我你太賤了」、「你哪一天能記住我家那一條街呢？」等各種摸不著頭緒又搞笑的語句，也有網友只猜了第一個字就放棄，直到一名網友回應「你哪一天拿戒指我就哪一天嫁你」讓網友直呼「感覺這個最對！」
沒想到，這句解答意外釣出男網友的女友本尊現身，證實答案沒錯！對此，男網友表示很感謝眾多網友幫助，笑稱「看來娶老婆有希望了」，最後又貼出一張照片回應「正解，已量好指圍」，再次驗證答案無誤，讓網友們大呼「太強了！」並紛紛送上祝福。