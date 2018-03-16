藍委占主席台反深澳環評 立院空轉一上午

國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨團的訴求就是要求退回深澳電廠環評，重新審查，並要求賴清德針對能源政策說明清楚，召開全國能源會議；若執政黨不願意，就會在主席台占到散會為止。

深澳燃煤電廠環評日前通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。中國國民黨立法院黨團對此表示強烈不滿，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，並在今天早上突襲立法院院會，占據議場主席台，高呼退回環評，使得院會進入空轉的狀態，對行政院長賴清德的施政總質詢無法進行。

何欣純表示，為了北台灣的穩定供電，希望民眾可以支持深澳燃煤電廠，目前環評也已經過關，對於在野黨有疑慮的部分，政府當然有必要對全民說清楚。

她說，深澳電廠新的機組，已經大幅降低空氣污染的疑慮，未來民進黨團支持在立法院召開公聽會，讓全民了解深澳電廠。至於今天的施政總質詢，就尊重在野黨、讓在野黨表達訴求。

時代力量立法院黨團總召徐永明受訪表示，如果中國國民黨立委抗爭，杯葛使得行政院長賴清德不用上台回答，反而是在「護航」。國民黨立委負責任的做法應是將「深澳環評退回重審」等主張，訴求到立法院相關委員會報告。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪表示，台灣現在確實面臨缺電、空污問題，在能源政策上，執政者應做清楚、充分說明，但當執政者都不充分說明政策，當然會被人質疑。

他說，能源問題不是單一部會問題，涵括產業、經濟等各種面向，必須要跨部會討論，親民黨一直呼籲要針對能源問題召開聯席會議討論。

在國民黨團占據主席台後，朝野黨團也展開溝通，國民黨團提出包括退回環評、在地方召開公聽會等訴求，但民進黨團未答應；民進黨團總召柯建銘受訪時表示，國民黨團開出來的訴求，民進黨團不會接受，深澳燃煤電廠下週一立法院社會福利及衛生環境委員會已經安排專案報告，不需要再開什麼公聽會。今天已經請行政院長賴清德及內閣先回去，不會進行施政總質詢。（編輯：溫貴香）1070316