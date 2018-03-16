烏來杜鵑復育有成　石碇烏來可見嬌嫩姿態

三月是杜鵑盛開季節！而台灣特有種烏來杜鵑，在新北市農業局努力復育推廣下，在石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路、烏來環山路沿線爭妍綻放，展現嬌嫩姿態，愛花民眾可相約踏青賞花。

新北市許多道路、分隔島及公園已可見五顏六色的杜鵑，其中被特有生物保育研究中心評估為「野外滅絕級植物」的台灣特有種烏來杜鵑，在新北市復育下近年都穩定開花。

粉紅淡雅的烏來杜鵑因枝葉及花形小巧，不像其他品種杜鵑般碩大豔麗，它們原生在北勢溪鷺鷥潭一帶的岩石隙縫中，是台灣分布最狹隘、族群數量最少的一種杜鵑，可惜在民國73年翡翠水庫竣工將其原生地淹沒後，烏來杜鵑便消失於野外，目前僅存人工栽培植株，極待復育與推廣。