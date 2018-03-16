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烏來杜鵑復育有成　石碇烏來可見嬌嫩姿態

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/16 13:09
▲台灣特有種烏來杜鵑，在新北市農業局努力復育推廣下，在石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路、烏來環山路沿線爭妍綻放。（圖／新北市農業局提供）
▲台灣特有種烏來杜鵑，在新北市農業局努力復育推廣下，在石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路、烏來環山路沿線爭妍綻放。（圖／新北市農業局提供）

三月是杜鵑盛開季節！而台灣特有種烏來杜鵑，在新北市農業局努力復育推廣下，在石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路、烏來環山路沿線爭妍綻放，展現嬌嫩姿態，愛花民眾可相約踏青賞花。

新北市許多道路、分隔島及公園已可見五顏六色的杜鵑，其中被特有生物保育研究中心評估為「野外滅絕級植物」的台灣特有種烏來杜鵑，在新北市復育下近年都穩定開花。

粉紅淡雅的烏來杜鵑因枝葉及花形小巧，不像其他品種杜鵑般碩大豔麗，它們原生在北勢溪鷺鷥潭一帶的岩石隙縫中，是台灣分布最狹隘、族群數量最少的一種杜鵑，可惜在民國73年翡翠水庫竣工將其原生地淹沒後，烏來杜鵑便消失於野外，目前僅存人工栽培植株，極待復育與推廣。

因此新北市政府91年起開始進行烏來杜鵑復育計畫，從苗圃扦插繁殖到野地栽種，至今已於烏來、石碇區栽植2萬多株烏來杜鵑。在扦插技術成熟、繁殖數量穩定後，農業局正致力以種子復育烏來杜鵑實生苗，期望透過增加種內基因歧異度來提升野地存活率。而從104年起與嘉義大學合作以來，已成功培育實生苗1千餘株，將陸續尋找適合野地進行移植，今年也會嘗試輔導學校及社區參與採種培育。 

農業局表示，新北市幅員廣大、生態豐富，隨著季節變換有不同的花朵輪番綻放，而在春雨綿綿時盛開的烏來杜鵑，淡粉色的小花將為大地畫上一抹淡妝，風景美不勝收，呼籲民眾賞花之餘切勿任意破壞採摘，共同愛護這些得來不易的復育成果。

關鍵字烏來杜鵑淡蘭古道千島湖
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