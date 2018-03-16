山神絕不保佑山老鼠　警察聯手「甕中捉鱉」

住台中市東勢區的廖姓、吳姓及楊姓男子，14日下午由廖男駕駛賓士S350轎車，3人混充遊客，買票進入和平區的大雪山國家森林遊樂區；夜晚3人躲在車內休息，直到凌晨時分，才進入國有林班地盜伐珍貴林木。保七總隊第五大隊表示，15日凌晨5點多接獲鞍馬山工作站人員通報，指大雪山森林遊樂區內有輛黑色賓士轎車，形跡十分可疑。

3名「山老鼠」混充遊客，涉嫌到大雪山國家森林遊樂區的國有林班地盜伐珍貴林木，得手後還到收費站前的土地公廟拜拜求保佑。結果，下山時被保七總隊第五大隊東勢分隊員警，林務局鞍馬山工作站及和平警分局雪山派出所人員，聯手在隧道中「甕中捉鱉」活逮，全案偵詢後依違反森林法竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

第五大隊隨即通知東勢分隊線上巡邏員警前往，並部署展開攔截圍捕；跟監人員發現廖姓男子等3人，在等候收費站開門時，還在收費站前的土地公廟「保安祠」停留、拜土地公；下山時疑似怕被跟蹤，一路走走停停，8公里多的路程，竟然開了1個多小時。卻不知員警早已在下山必經的大雪山林道指標26公里、橫嶺山隧道出入口，部署好攔截警力。

▲警方巡邏車在隧道中前後包夾堵住出口，讓「山老鼠」插翅難飛，來個「甕中捉鱉」。（圖／保七總隊第五大隊提供2018.3.16）

廖嫌所駕黑色賓士車於15日上午8點20分許出現，員警偵防車隨即尾隨跟上，並通知前方巡邏車堵住隧道口，兩車前後包夾，來個「甕中捉鱉」；廖嫌見前方巡邏車堵住出口，又倒車衝撞後方的偵防車，經員警拔槍嚇阻，廖嫌等3人，見無路可逃，才束手就擒。

員警在廖嫌車上，發現扁柏樹根材4塊，重33公斤，市值將近10萬元及扁柏製元寶半成品2個、作案用的鏈鋸2台。警方調查，廖嫌（43歲、有侵占、竊盜及森林法等刑案紀錄）、吳嫌（42歲、有毒品、竊盜等刑案紀錄）、楊嫌（48歲、有槍砲、毒品、殺人，妨害自由等刑案紀錄）。

3嫌落網後坦承，14日下午4點多，由廖嫌提議並開車，一起前往大雪山森林遊樂區，晚上3人就躲在車內休息，利用凌晨時分，再進入國有林班地內，盜伐珍貴林木，打算得手後販賣牟利朋分；因得手後，遊樂區收費站還未開門，他們就先在附近的土地公廟旁等候，並向土地公拜拜，祈求保佑平安。詎料，才剛離開下山，就被警方逮獲。

廖嫌亦坦承，作案用的黑色賓士轎車，已經繳銷號牌停駛，他就掛用友人的車牌，該車日前借給通緝中的張姓友人使用，被竹南分局員警狂追了72小時，而在東勢的汽車旅館被查獲；車子才剛領回，這次載運贓木被查扣，依森林法規定，車子將被沒收，為了偷幾萬元的珍貴林木，在山上受凍一整晚，又賠上價值幾十萬的賓士轎車，實在是虧大了。

▲廖嫌等人得手後，還到收費站前的土地公廟「保安祠」拜拜求保佑。（圖／保七總隊第五大隊提供2018.3.16）

員警說，大雪山210林道口的土地公廟「保安祠」，長年來，伴隨著林務人員及員警，守護著這片珍貴的山林，是山區的「守護神」，對於破壞山林的「山老鼠」盜伐，當然是嚴懲不貸。