陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

監察院上午發布新聞稿表示，侯寬仁以貪污治罪條例起訴馬英九，認為馬英九在台北市長任內將特別費挪作私用。馬英九就任總統後，先委託律師陳長文採取訴訟手段，對侯寬仁筆錄製作不實，提出偽造文書告訴。

（中央社記者劉麗榮台北16日電）監察委員陳師孟今天表示，前總統馬英九曾向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬英九特別費案的前北檢檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰等人。

申請自動調查的陳師孟上午受訪表示，馬英九下條子給王清峰，要王清峰看陳長文投書聯合報的文章並說明。為何會認定馬英九就是針對侯寬仁？因為10天後，王清峰以法務部長身分發函給高檢署，要求議處侯寬仁，明顯妨害司法公正。

他說，馬英九指控侯寬仁製作筆錄不實，侯寬仁也曾反指對造竄改證人錄音帶達39處，真相究竟為何？馬英九是侯寬仁起訴對象，又以利害關係人身分反控承辦檢察官，是否有濫訴之嫌？馬英九以總統身分採取的後續行動，是否逾越憲法上的總統權限，有干涉司法個案疑慮？

陳師孟表示，成案後，調查組會指派調查官，將約詢侯寬仁、馬英九與王清峰等人，釐清案情。

陳師孟說，約詢馬英九，「給他（馬英九）一個解釋的機會」，「如果他（馬英九）肯來，我會覺得他至少有一點羞恥之心。」（編輯：李明宗）1070316