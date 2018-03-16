全台最早！花蓮賞螢火蟲秘境　清明連假迎高峰期

▲大農大富平地森林園區每年 3 到 4 月是螢火蟲季節，為全台最早出現螢火蟲的地點（圖／花蓮林區管理處）

說到賞螢火蟲，不少人第一時間會想到東勢林場或奧萬大，但其實在花蓮的大農大富平地森林園區，才是全台最早且最大的賞螢秘境，園區內還有專業解說員介紹螢火蟲生態，讓遊客在觀賞美景同時，也能學習豐富的知識。每年一度的「賞螢趣」活動 17 日正式開始，並於網路開放報名參觀，螢火蟲目前數量約有 1 成左右，預計會在清明連假迎接高峰期，屆時整個森林步道將會被閃爍的螢火蟲圍繞。

大農大富平地森林園區佔地 1,250 公頃，是大安森林公園 48 倍大，每年 3 到 4 月是螢火蟲季節，為全台最早出現螢火蟲的地點。花蓮林區管理處育樂課長紀有亭表示，園區內螢火蟲品種以黑翅晦螢為主，目前數量大約 1 成左右，預計 10 天後、也就是清明連假將會迎來最高峰，屆時整個森林步道將如夢境般的「螢」光熠熠。



▲賞螢時應穿著舒適的布鞋以及長褲避免蚊蟲叮咬。（圖／花蓮林區管理處）

園方提醒遊客，賞螢時穿著舒適的布鞋，不要穿涼鞋或拖鞋，小朋友也要避免穿會發光、發亮的鞋子，同時穿著長褲避免被蚊蟲叮咬，如遇到下雨也不要撐傘，以穿著雨衣代替。在賞螢時更不要用手電筒、手機發出亮光，除了會影響其他遊客外，也容易驚嚇到螢火蟲。



▲園區內螢火蟲品種以黑翅晦螢為主。（圖／花蓮林區管理處）

今年賞螢趣活動自 3 月 17 日至 4 月 15 日舉辦，採網路預約參觀，平日限 500 人、假日限 800 人，每天分為 3 梯次，每人費用 198 元，包含導覽解說及社區伴手禮，並由在地賞螢達人帶領尋找私房祕境。



▲花蓮理想大地配合「賞螢趣」活動推出行程，每天限額 18 人。（圖／花蓮林區管理處）

花蓮理想大地則配合「賞螢趣」活動推出行程，每日晚上 6 點 20 分從飯店出發前往大農大富平地森林園區，由飯店人員陪同進入賞螢步道，也會有園區導覽員進行專業解說，預計晚上 9 點返回飯店，每日限額 18 人，須於訂房時預約。