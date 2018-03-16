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中央社

美確認對中國鋁箔徵雙反稅 最高188%

中央社2018/03/16 13:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北16日電）美國國際貿易委員會15日終裁中國出口的鋁箔對美國相關產業造成實質性損害。這代表美國將對此類產品徵收反傾銷和反補貼「雙反」關稅，稅率最高約可達188%。

值得注意的是，美國商務部稍早前特別強調，認定陸製鋁箔有不公平補貼及傾銷情況，和「232報告」無關係。232報告特別點名中國鋼鐵及鋁箔相關產品的傾銷與不公平補貼情況，已對美國構成國安威脅。

綜合中新社等媒體報導，美國國際貿易委員會（ITC）聲明，從中國進口的鋁箔產品對美國相關產業造成實質性損害，貿易委員會正、副主席及兩名委員都投下贊成票。

應美國鋁業協會貿易執法工作組的申訴，美國商務部去年3月對從中國進口的鋁箔產品發起雙反調查。今年2月27日，商務部發表終裁結果，認定從中國進口的上述產品存在傾銷和補貼行為。

鑑於美國國際貿易委員會和美國商務部都作出肯定性終裁，美國商務部將正式要求海關對上述產品徵收雙反關稅。反傾銷稅率為48.64%到106.09%之間，反補貼關稅稅率則介於17.14%至80.97%。

據美國商務部此前的終裁結果，中國相關廠商的傾銷幅度為48.64%至106.09%。

數據顯示，2016年，美國從中國進口的鋁箔價值約3.89億美元。

中國商務部貿易救濟局局長王賀軍此前表示，從調查過程和結果看，美方依然罔顧世界貿易組織（WTO）規則，嚴重損害中國鋁箔出口的企業利益，中方對此表示強烈不滿。

他說，中方將採取必要措施維護自身合法權益。（編輯：周慧盈/朱建陵）1070316

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