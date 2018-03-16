國安顧問麥馬斯特將丟官 白宮否認傳聞

「華盛頓郵報」（The Washington Post）稍早報導，川普計劃開除不時與他有衝突的麥馬斯特。若干消息人士也告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普在5月與北韓領導人金正恩會面前，準備尋覓新的國安顧問。

桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在推特上表示：「剛和總統及麥馬斯特（H.R. McMaster）將軍談過，與新聞報導相反的是，他們合作關係良好，國家安全會議（NSC）沒有人事變動。」

其中一名消息人士表示，若有任何延宕也是因為麥馬斯特試圖決定下一步該何去何從。

WAFB電視台報導，接替麥馬斯特的人選謠傳是2005年8月到2006年12月出任美國駐聯合國大使的波頓（John Bolton），他目前是福斯新聞（Fox News）評論員。

波頓也是美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）資深研究員和華盛頓哥倫比亞特區的法律事務所凱易事務所（Kirland & Ellis）律師。他也是保守派智庫門石研究所（Gatestone Institute）的董事長。

雖然波頓也不同意川普的許多外交政策觀點，但上週有人看見他造訪白宮。川普經常對波頓在福斯新聞上的評論讚譽有加。

「華郵」報導，根據兩名知悉川普和白宮幕僚長凱利（John Kelly）對話的消息人士，川普最近告訴凱利，他想要麥馬斯特走人，並要求協助評估接替人選。川普曾抱怨麥馬斯特太一板一眼、簡報過於冗長，且似乎言之無物。

除了波頓外，另外一名人選謠傳是國家安全會議幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）。凱洛格多次與川普在國內旅行，因為川普認為他相當有趣，喜歡有他作伴。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1070316