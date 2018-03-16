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中央社

成大醫學系索羅門校友 10年苦讀返鄉圓夢

中央社2018/03/16 13:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南16日電）在成功大學醫學系10年苦讀，波波拉數度因過度辛苦，及獎學金接續不上，差點輟學放棄，如今他已返回索羅門群島，且在瓜達康納爾島建立第一家診所，圓了奉獻家鄉的醫療夢。

成功大學校長蘇慧貞去年11月接到東海大學助理教授提摩西（Timothy McBush Hiele）的電郵，才得知成大醫學系2014年有位畢業生波波拉（Paul BosawaiPopora）是來自台灣邦交國索羅門群島，他已於2017年在二次世界大戰激戰區瓜達康納爾島建立第一家診所。

提摩西和波波拉都是來自索羅門群島，蘇慧貞因提摩西的電郵，再透過醫學系連繫上這位曾在成大辛苦求學10年的友邦學生，才得知波波拉的近況。波波拉說，在瓜達康納爾島建立診所後，他的心願是再擴建成有診療室、外科、婦產科、兒科、急診室及5間病房的專業醫院。

波波拉的國外求學路並不順暢；他2003年曾因政府獎學金在巴布亞紐幾內亞修讀醫學，但一年不到就沒了經費被迫輟學，第二年獲得台灣提供的獎學金，再飛到台灣繼續學業。飛往台灣的途中，波波拉以為自己搭的是「空中火車」，他在新加坡轉機時，目瞪口呆地看著高樓大廈，這些對他都是文明的衝擊。

不過，更艱難的挑戰還在後面。波波拉抵達台灣後，首先要面對的是世界有名的困難語言「中文」，這對波波拉來說簡直是天書；截然不同的文化及語言，讓他得了嚴重的思鄉病，波波拉幾乎馬上想要回家。

撐了8個月學習語文，波波拉2005年進入成大醫學院醫學系，第一年就吃盡苦頭，自認再怎麼努力學習，還是跟不上，心灰意冷之餘，寫信給當時的醫學院長宋瑞珍，坦言說「我想放棄回鄉去」；宋瑞珍馬上面談告訴他，「你在這裡唯一要做的一件事，就是不要放棄」。

波波拉受到鼓勵，堅持學習，但挫折還是襲來，他大四那年，台灣提供的獎學金到期了，波波拉面臨輟學，只得難過地打電話通知遠在家鄉的哥哥，告知沒錢不能再唸書，只能回家。

天無絕人之路，正當波波拉在宿舍收拾行李時，索羅門大使來電詢問，得知波波拉的困境，再幫他爭取到2年獎學金，索羅門GPPOL棕櫚油公司也以波波拉畢業後任職公司診所為條件答應贊助，波波拉總算於2014年完成學業。

波波拉2014年7月從成大醫學院畢業後，同年8月返鄉到GPPOL公司診所工作。索羅門群島醫療落後，GPPOL公司診所提供當地民眾免費醫療，波波拉是唯一的醫生，什麼科都要看，每個月平均看診2500人。

波波拉因在成大醫院實習時，接觸到台灣的志工文化，他也在索羅門群島號召推動志工服務，不僅捐出一半薪資當社區發展計畫基金，還義務看診，且每週教授數學，協助當地學生順利升上高中。

從成大醫學院畢業回到索羅門群島已近4年的波波拉，還是和成大醫學院許多教授、同學保持聯繫，波波拉也希望有機會再回成大母校進修外科醫療，他說，「別忘了，我會一直是成大在索羅門群島的大使」。（編輯：方沛清）1070316

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