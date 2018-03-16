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中央社

群創基金會建議提高空污費 留意臭氧

中央社2018/03/16 13:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北16日電）群創光電旗下群創教育基金會今天表示，月初舉辦空污議題閉門會議，邀請10位專家與會，除建議空污費應大幅提高，關注PM2.5之外，也應留意對人體更有害的臭氧含量。

群創教育基金會發布新聞稿指出，3月1日舉辦空污議題閉門會議，邀請行政院環境保護署副署長詹順貴等專家與會，獲得不少共識，也做出很多建議，並將於3月17日舉辦空污公開論壇，預計將吸引200多位專家與會。

3月1日參與空污議題會議的成功大學環境工程學系教授吳義林表示，當大家集中關注PM2.5的同時，對人體更有害的臭氧含量，其實正在逐年升高；應針對多重污染物進行綜合管制，並建立統一標準。

中山大學環境工程所教授周明顯則認為，現在大家最有感的是能見度，光化學污染物（霧霾）的成因主要是揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx），因此燃燒排放及交通工具的排放應列為空污管制重點。

中興大學環境工程系教授莊秉潔更指出，空污費應納入農林漁牧損失，及國民健康影響的社會成本，至少應提高100倍。

群創教育基金會董事長段行建說，人民關切空污的聲音很大，但能夠自身去推動的力量卻太小，必須要靠政府公權力的執行，才能有更大的成效。政府2025年能源轉型、空污改善目標已經訂出，各階段規劃與作法應公開透明。

群創教育基金會並將在3月17日在台北福華文教會館舉行台灣空污問題的公開論壇－「思辨．台灣空污習題」。由群創教育基金會董事長段行建、行政院環境保護署副署長詹順貴、台灣電力公司董事長楊偉甫，及國內空污領域專家台灣大學公共衛生學院院長詹長權、中興大學環境工程系教授莊秉潔、台灣大學環境工程研究所助理教授顏秀慧擔任論壇嘉賓。（編輯：郭萍英）1070316

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