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中央社

涉教唆打人還逼吻腳 沙國公主遭通緝

中央社2018/03/16 13:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的姊妹哈莎公主（Hassa bint Salman）涉嫌命令保鏢打人、嗆聲威脅性命、還強迫對方吻腳，因而在法國遭通緝。

熟悉此案的消息人士告訴法新社，哈莎公主被控涉入傷害行為，發生地點是她在巴黎西區極昂貴地段的福煦大街（Avenue Foch）公寓內，通緝令在2016年12月發出。

法國總統馬克宏尋求與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼建立良好關係的努力，恐因哈莎公主遭通緝而變得複雜。穆罕默德．沙爾曼是中東最有權力的領導人之一，將在未來幾週訪問巴黎。

工人表示，他受聘來翻修哈莎公主的這間公寓。就在他為一間有待施工的房間拍了照片之後，公主大發雷霆。工人指控哈莎公主命令保鏢毆打他，指責他是要把照片賣給媒體。

法國重點週刊（Le Point）報導，年紀據稱40多歲的公主大喊：「殺了他，這條狗，他不配活著。」

工人說他臉部被揍，雙手被綁，好幾個小時受到折磨，被迫親吻公主的腳。他們放走他時，把他的工具都拿走了。

法新社當時報導，這名工人嚴重受傷，8天無法工作。公主的保鏢在2016年10月1日依武裝暴力、偷竊、威脅性命、違反他人意願拘禁等罪名遭到起訴。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070316

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