彭政閔笑稱本季目標多 有感美球場劃分精細

兄弟今年全面入主台中洲際球場，彭政閔很有感觸，他表示，去美國春訓有很多的收穫，其中一個就是看到美國對於球場、土地的分配利用，「去看看美國的訓練環境，訓練用、比賽用的球場分的很清楚，訓練用的球場雖然簡單，但也整理的很好」。

兄弟今天發表今年球季主、客場新球衣，也推出隊史首套灰色球衣，彭政閔表示，近年各球隊為了創新、開發，想了很多創意，「對球員來說，球衣的材質、舒服感最重要，也可以讓球迷收藏更多不同款式的球衣」。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天發表新球季主客場球衣，彭政閔笑說數不清穿過多少個版本的球衣，分享去美國移地訓練感想，對美國球場利用印象深刻，至於今年球季，「想達成的目標太多」。

彭政閔表示，近年各隊對主場的經營很用心，相信各隊慢慢確立自己的主場後，也會朝向更仔細的球場使用劃分去努力。

兄弟目前為止官辦熱身賽打了2場，彭政閔僅打了1個打數，他表示，目前還在慢慢調整，希望越來越進入狀況，到開季時狀況可以調整到最好。

先前兄弟隊總教練史耐德表示，會在每場比賽賽前詢問彭政閔的狀況，再做是否出賽的安排。彭政閔則表示，「謝謝總教練的安排，每個球員都想每天都下場，但還是希望下場就可以用最好的狀態幫助球隊」。

對於今年球季，彭政閔笑說「目標太多了」，他解釋最大的目標還是完成生涯2000安、200轟，目前生涯累積1853支安打、184轟，「以數據上看來，今年想要達成有點困難，但就是當成目標去努力」。（編輯：唐聲揚）1070316