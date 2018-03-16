影／雲林食采節　4月6日正式登場

「相芋林內 悠遊饗樂」記者會16日上午在縣府親民大廳舉行，活動代言人白雲與吉祥物奇萌籽進行活動宣告，告訴大家林內可以怎麼玩，怎麼吃！縣長李進勇、文化處長林孟儀、城鄉發展處長黃凱達、縣議員周秀月、林內鄉長張維崢與古坑鄉長黃意玲等請貴賓騎上單車程啟宣告活動開始，透過騎單車遊林內的方式，來認識林內特色文化及美食。
「2018雲林食采節－相芋林內 悠遊饗樂」將於4月6日於林內國小正式登場，除了五感體驗騎單車悠遊林內、野餐音樂會及農特產市集等，並結合2018紫斑蝶季「哇！紫蝶漫舞‧林內好所在」活動，讓林內在地特色產業以更多元面貌呈現，歡迎民眾前來悠遊探訪林內。
李進勇表示，「相芋林內‧悠遊饗樂」也將於4月6日上午8點30在林內車站前正式啟程，限量450名「田園騎程遊林內」好康活動，運用創意與體驗串聯，帶領大家用單車來認識林內，悠遊活動結合林內在地美食品嘗，在抵達主活動會場林內國小後，有限量免費百人壽司DIY、親子芋圓DIY、千份美食免費品嚐、野餐音樂會、兒童氣墊樂園、農特產品展售會、捐發票做公益摸彩活動等，邀請大家一起來林內騎單車、聽音樂、野餐、逛市集。
▲2018雲林食采節，縣長李進勇與林內鄉長張維崢，歡迎民眾前來悠遊探訪林內。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）
張維崢表示，除了2018雲林食采節精彩活動外，2018紫斑蝶季活動將於3 月31日上午9點在林內鄉公所盛大登場，精彩系列內容有林內小農市集、彩繪蝴蝶帽DIY、愛護河川趣味問答、紫斑蝶生態導覽解說、瘋狂PLAY大摸彩、闖關任務-花蝴蝶訪林內等，要讓來參觀的民眾更認識與喜愛林內紫斑蝶。
文化處長林孟儀進一步表示，想要前往參與騎單車闖關、野餐聽音樂的朋友們，3月16日開放「田園騎程遊林內」線上活動報名；3月26日開放線上預約「四人成行送限量野餐墊一份」，前20組報到民眾，享有參與野餐布置驚喜活動，4月1日開放免費限量壽司DIY線上報名，邀請大家來林內「吃喝玩樂」，悠遊饗樂。
▲活動代言人白雲與吉祥物奇萌籽進行活動宣告。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）