影／雲林食采節　4月6日正式登場

「相芋林內 悠遊饗樂」記者會16日上午在縣府親民大廳舉行，活動代言人白雲與吉祥物奇萌籽進行活動宣告，告訴大家林內可以怎麼玩，怎麼吃！縣長李進勇、文化處長林孟儀、城鄉發展處長黃凱達、縣議員周秀月、林內鄉長張維崢與古坑鄉長黃意玲等請貴賓騎上單車程啟宣告活動開始，透過騎單車遊林內的方式，來認識林內特色文化及美食。

「2018雲林食采節－相芋林內 悠遊饗樂」將於4月6日於林內國小正式登場，除了五感體驗騎單車悠遊林內、野餐音樂會及農特產市集等，並結合2018紫斑蝶季「哇！紫蝶漫舞‧林內好所在」活動，讓林內在地特色產業以更多元面貌呈現，歡迎民眾前來悠遊探訪林內。