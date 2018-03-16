黃國昌舉與FBI互動 籲台灣追求法治進步

（中央社記者范正祥台北16日電）時代力量立委黃國昌今天以曾被他人冒名在美國執行律師業務，但美方包括美國聯邦調查局（FBI）在內對他這位被害人做出非常好通知的經歷，呼籲台灣也應努力追求國家法治進步。

法學副教授出身、本身也是時代力量黨主席的黃國昌上午在立法院召開「我國假釋制度改革」公聽會，透露幾年之前的經歷。

黃國昌表示，過去他從美國唸書回台時，曾經接獲美方透過法務部調查局通知他，告知有人盜用他的身分在美國紐約州執行律師業務，當時美方傳達是否可以直接與他本人聯繫。之後，有次他到美國開會，一位美國FBI探員到國際研討會的會場找他，向他說明整個案件實際狀況，並告知美方已逮捕那位冒名者。