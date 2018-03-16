山老鼠裝遊客盜林木 拜完土地公被逮

保七總隊第五大隊今天發布新聞稿表示，家住台中東勢的廖姓（43歲）男子14日下午駕駛賓士轎車，載著吳姓（42歲）及楊姓（48歲）友人，前往和平區大雪山森林遊樂區，3人混充遊客買票入園，夜晚躲在車內休息，直到隔日凌晨潛入國有林班地盜伐林木，得手後下山，遭埋伏警力及東勢林管處鞍馬山工作站人員聯手逮捕，車內查獲4塊扁柏樹根材、扁柏元寶半成品2個及作案用鏈鋸等。

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）台中市3名男子佯裝遊客買票進入大雪山森林遊樂區盜伐珍貴林木，下山前還先到遊樂區收費站前的土地公廟拜拜求保佑，殊不知早已被警方鎖定，在下山途中遭警力攔截甕中捉鱉。

警方指出，林管處人員15日凌晨即對廖嫌等3人所乘賓士轎車起疑，保七總隊第五大隊獲報後，迅速派員部署埋伏，跟監人員發現，3名男子等待收費站開門準備離開前，不忘先到收費站前的土地公廟「保安祠」求平安，下山途中疑似怕被跟蹤，刻意走走停停，8公里路程竟開了1個多小時。

廖嫌車輛行經下山必經的橫嶺山隧道時，警方採取「甕中捉鱉」戰術，由員警偵防車尾隨在後，另一輛巡邏車堵住前方隧道口，前後包夾；廖男一度倒車衝撞偵防車，經員警拔槍嚇阻，3人束手就擒。

警方調查，車內查獲扁柏樹根材4塊，重33公斤，市值新台幣近10萬元，3嫌坦承打算得手後販賣牟利朋分，豈料，才剛離開下山，就被警方查獲。

此外，廖男駕駛的賓士車，日前借給遭通緝的張姓友人使用，被苗栗縣竹南分局員警狂追72小時逮捕，才剛領回，如今又因自己載運贓木遭查扣，依森林法規將沒收車輛。全案偵詢後，依違反森林法竊盜罪嫌將廖男等3人移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1070316