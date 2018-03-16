107年南沙研習營今公開抽籤　臺灣大學等校中選

（軍聞社記者陳建興臺北16日電）國防部今日於博愛營區舉行「民國107年全民國防南沙研習營」抽籤活動，在律師及各校代表見證下，公開抽出臺灣大學等9所參研學校及4所備取學校，師生們將分批前往南沙太平島，以實際行動展現熱愛國家、支持國防的精神。

國防部今年規劃辦理4個梯次的「全民國防南沙研習營」活動，共有13所學校完成報名，上午在高木蘭律師及各報名學校師生代表見證下，公開抽出臺灣大學、文化大學、輔仁大學、臺北市立大學、高雄醫學大學、臺灣師範大學、高雄第一科大、中正大學、臺南大學等9所學校，以及教育部國中、小學全民國防教育老師，將區分4梯次搭乘軍艦前往南沙太平島，與國軍官兵共同巡弋國之南疆。

政治作戰局副局長于親文少將致詞時表示，國防部自民國100年起，為強化青年學子認識與支持國家南海政策，每年配合海軍偵巡任務，舉辦「全民國防南沙研習營」活動，藉此展現國家「巧實力」，捍衛我國南海主權，至今已辦理18梯次，接訓36所大學、338位師生，深獲各界好評。

于副局長指出，今年活動於航程期間規劃南海戰略與海洋專業課程，安排師生參與艦艇實作訓練，並由海巡署安排參訪太平島5號淡水井、農畜場及住民遺址等11處景點，另舉辦升旗典禮及郵寄明信片等活動，以強化主權宣示作為。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社