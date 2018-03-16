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林口公有市場改建　臨時安置場買菜送好禮

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/16 14:17
▲新北市林口公有市場改建，臨時安置場今天舉辦開幕活動，邀請祥獅來鬧市，祝福市場生意興隆、財源廣進。（圖／新北市市場處提供）
▲新北市林口公有市場改建，臨時安置場今天舉辦開幕活動，邀請祥獅來鬧市，祝福市場生意興隆、財源廣進。（圖／新北市市場處提供）

成立超過40年的新北市林口公有市場將進行改建，因此喬遷至距離300公尺的中正路臨時安置場。為歡迎舊雨新知前往消費，今(16)天上午舉辦開幕慶活動，不但準備免費甜湯，更宣布好康優惠，即日起至4月30日止，民眾只要消費滿百元就有機會兌換好禮，最大獎為48吋液晶電視。

新北市經發局長張峯源表示，為了打造更為明亮、舒適的消費空間，林口公有零售市場今年將動工改建，預計108年可完工，改建期間，市場搬遷中正路103~115號間持續營業，相信改建後不僅能保留傳統市場的人情味，更展現出現代公有市場的新風貌，顛覆民眾對傳統市場的刻板印象。

林口市場自治會長游素真表示，為慶祝林口市場臨時安置場開幕，即日起至4月30日止，只要到市場消費滿百就可以「集點換好禮」，最大獎項包含48吋液晶電視。3月18日前到「來新北逛菜市」粉絲專頁參加活動還有機會抽中林口市場每日現烤的超人氣肉乾。

此外，3月16、17、18、24、25、31日共6天，到市場消費還加碼200份「菜市小物」，今天拿到限量禮的林太太說她是林口市場的老顧客，採買還可以換獎品感覺超划算，很期待林口市場改建，未來也會繼續光顧。

新北市議員蔡淑君指出，林口公有市場因通風環境逐漸老舊，在地方里長要求下，不但改建為多功能的市場大樓，還規畫公共托育中心及小型圖書館，而臨時安置場地點去年也才剛完成UBike建置，方便民眾騎乘自行車來買菜。

關鍵字林口公有市場ubike
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