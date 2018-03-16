林口公有市場改建　臨時安置場買菜送好禮

成立超過40年的新北市林口公有市場將進行改建，因此喬遷至距離300公尺的中正路臨時安置場。為歡迎舊雨新知前往消費，今(16)天上午舉辦開幕慶活動，不但準備免費甜湯，更宣布好康優惠，即日起至4月30日止，民眾只要消費滿百元就有機會兌換好禮，最大獎為48吋液晶電視。

新北市經發局長張峯源表示，為了打造更為明亮、舒適的消費空間，林口公有零售市場今年將動工改建，預計108年可完工，改建期間，市場搬遷中正路103~115號間持續營業，相信改建後不僅能保留傳統市場的人情味，更展現出現代公有市場的新風貌，顛覆民眾對傳統市場的刻板印象。