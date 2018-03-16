ABL／夢想家主場最終回　普門女籃任開球嘉賓

ABL東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家，最新推出的「8：AT玩美女孩日」將於本周末亮麗登場！集結了所有女性福利的關門戰，除了女性入場享有優惠之外，從入場贈送好禮到場內座位區也都將為女性專屬打造。此外，3/18最終戰請到女神愷樂及HBL本季冠軍隊伍普門高中女籃隊擔任開場嘉賓，賽後球員們也將分享這一季來的心情，同時感謝一路支持球迷，舉行本季最後一場簽名會，歡迎所有喜愛寶島夢想家的球迷朋友一同到場，為夢想家主場最終戰加油！

寶島夢想家主場最終回將於本周末登場，為延續屬於女孩的3月氛圍，夢想家特別推出「8：AT玩美女孩日」，兩日入場的所有女性皆適用，只要一人購買當日2樓全區票卷乙張，即享有第二位女性免費入場的優惠，不僅如此，入場贈送眾多週邊小物讓你拿到手軟，8:AT明信片、熊霸激能飲料、夢想應援棒、DREAMERS WATER、台塩抗敏超效牙膏，一樓特區還加贈玩美應援棒及DREAMERS海報，另外還有中場補給品，泰山冰鎮紅茶、泰山仙草蜜及寶礦力水得，從居家小物到精神糧食一應俱全。此外，一樓場邊也特別規劃出「玩美特區」，只要3/18比賽當日購買並穿著玩美女孩TEE的女性球迷朋友，不論購買幾樓的票都能直接升等至一樓玩美特區近距離看球，還有兩位「夢想男孩」為玩美特區中的女球迷們提供貼心溫暖的專屬服務喔！

好康不僅如此， 3/18最終戰還邀請到上周末剛完成二連霸的HBL冠軍隊伍普門高中女籃隊，於球員進場時一同為夢想家喝采、幸運加持，希望能將冠軍氣勢帶給夢想家，幫助他們奪下勝利。此外，「8：AT玩美女孩日」也邀請到「8：AT代言人」完美女孩愷樂擔任當日球賽開場嘉賓，向來熱愛運動健身的愷樂表示：「其實自己本身很喜歡看運動賽事，從夢想家創辦以來都有在關心，很高興這次因為擔任8:AT代言人的關係，有機會到夢想主場為夢想家加油！」為感謝球迷朋友一路上的支持與陪伴，當天球賽結束後將舉辦「夢想沒有派對」，夢想家球員將與現場球迷朋友們分享這一季走來的心情與感謝，並邀請球迷朋友們一同踏上我們的主場地，在場內舉行本季最後一場球員簽名會，沒有時間、人數上限，從第一位球迷用心簽到最後一位直到簽完為止。夢想家盛邀所有體內燃燒著籃球魂的球迷們及全台玩美女孩們到彰化體育館，一起為夢想家的最終戰吶喊吧！

寶島夢想家將於3月17日下午3點在彰化體育館對上中國佛山忠信功夫，翌日下午3點再戰新加坡騰飛之獅。



▲ABL東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家（圖／寶島夢想家提供）