台股急拉收復11000點 權值金融回神

（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天遇高檔反壓，一度重挫逾80點，午盤後權值及金融股回神，指數急拉收紅，11000點失而復得；投顧指出，台股多方量能維持偏低水準，短線於高檔反壓區走勢將難脫震盪。

台股加權指數早盤跌破5日線、失守11000點整數關卡，電子、金融股雙雙走跌，僅受惠漲價及缺貨題材的DRAM族群和生技股零星點火；午盤後台積電買單進場急拉，指數終場收在11027.7點，上漲9.25點，漲幅0.08%，成交值新台幣1659.66億元。電子股跌0.14%，金融股漲0.55%。