體育署籌辦首個校園電競聯賽 3/19開打

（中央社記者韓婷婷台北16日電）教育部體育署與TESL台灣電子競技聯盟合作籌辦的「英雄聯盟」校園電子競技聯賽，同時也是台灣第一個由教育部體育署指導的校園電子競技聯賽，預計於3月19日開打。

立法院於2017年11月三讀通過「運動產業發展條例」部分條文修正案，將電子競技業、運動經紀業納入運動產業，在電子競技運動正名後，教育部體育署積極推動各項比賽。

TESL台灣電子競技聯盟與中華民國電子競技運動協會（CTESA）在校園電競深耕多年，本次英雄聯盟校園電子競技聯賽（League of Legends SchoolChampionship，LSC）將由台灣電子競技聯盟主辦，並由教育部體育署、中華民國電子競技運動協會，與台灣競舞娛樂（Garena）、銳玩遊戲（Riot Games）共同指導。