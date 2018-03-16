跨越時空續父子情 收容人學揚琴憶父親

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）阿揚是花蓮監獄收容人，參加監所的國樂社，選上乏人問津的揚琴練習，越練越有興趣。他之後從母親口中得知，從未謀面父親是揚琴演奏家，阿揚名字也是因此而來，他感慨萬千。

法務部矯正署花蓮監獄與花蓮縣文化局合作舉辦「107年花蓮縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」活動，已連續兩年為收容人開設證照檢定舞台，為收容人增加出獄後的工作機會與自我信心；阿揚今天參加這項活動，穿上白襯衫、信心滿滿地演出。

今年35歲的阿揚在牢裡蹲了9年，他說，20多歲時年輕氣盛和朋友因結夥擄人勒贖而鋃鐺入獄；5年前移監花蓮監獄，開始有機會接觸樂器。