跨越時空續父子情 收容人學揚琴憶父親

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）阿揚是花蓮監獄收容人，參加監所的國樂社，選上乏人問津的揚琴練習，越練越有興趣。他之後從母親口中得知，從未謀面父親是揚琴演奏家，阿揚名字也是因此而來，他感慨萬千。
法務部矯正署花蓮監獄與花蓮縣文化局合作舉辦「107年花蓮縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」活動，已連續兩年為收容人開設證照檢定舞台，為收容人增加出獄後的工作機會與自我信心；阿揚今天參加這項活動，穿上白襯衫、信心滿滿地演出。
今年35歲的阿揚在牢裡蹲了9年，他說，20多歲時年輕氣盛和朋友因結夥擄人勒贖而鋃鐺入獄；5年前移監花蓮監獄，開始有機會接觸樂器。
可能是遺傳自父親的音樂細胞，阿揚小時候曾參加青少年合唱團，後來叛逆加上家庭疏於管教而誤入歧途，阿揚說：「如果我持續學習音樂，可能人生道路就不同了。」
阿揚說，他出生後父親已離家，從小由外公外婆帶大，對父親的印象是模糊、陌生的，母親也不曾提及，直到他開始學揚琴，請家人買琴譜寄給他，母親才告訴他，父親是揚琴演奏家，曾參加過許多揚琴比賽並且獲獎，阿揚感嘆說：「我和父親有著跨越時空的緣分」。
花蓮監獄典獄長葛煌明表示，矯正機關近年來不遺餘力推動藝術治療，音樂與藝術可使人改變氣質，撫慰情緒，具有潛移默化的教化效果。
他說，今天這樣一個街頭藝人證照審查活動，將教化與技訓合而為一，兼顧了多面向的功能，希望收容人在監獄的時光不會虛度，為出監後拚一個好的出路。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070316