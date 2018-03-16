NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈5月嬰4處骨折　家長竟遭業者告韓正妹向館長學中文　甜飆髒話超萌天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

基金資訊觀測站 境內外查詢一指搞定

中央社2018/03/16 14:04
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北16日電）台灣集中保管結算所今天發布新聞稿表示，為提供投資人更完整、方便的基金理財資訊查詢服務，與投信投顧公會等共同規劃建置境內外基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」。

集保指出基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw，讓投資人可於單一入口網站查詢市場上所有境內外基金整體資訊。

集保強調，過去投資人查詢境外基金各項資料時，是在集保結算所境外基金公告平台查詢；查詢境內基金公告各項資料，則在投信投顧公會官方網站查詢；而想瞭解境內基金公開說明書及財務報告書，又須另至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢；也就是無法透過單一網站查詢境內外基金完整相關資訊。

集保結算所說，今年1月資料顯示，國內投資人持有境外基金資產總額已約達新台幣3.5兆元，且境內基金資產規模也達2.4兆元，顯示共同基金已成為國人投資理財主要的商品。

集保結算所表示，自民國94年起即已建置境外基金資訊公告平台，並於96年建置期信基金資訊公告平台，提供投資人查詢境外及期信基金相關資訊。

為提供投資人單一入口網站查詢境內外基金整合資訊服務，集保結算所參照原境外基金資訊公告平台操作介面、使用模式，與投信投顧公會及證券交易所等相關單位研討，將所有資訊公告平台入口整合於「基金資訊觀測站」。(編輯：陳永昌)1070316

3月電子期跌 金融期漲批評議員恐遭訴 印尼總統難...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan