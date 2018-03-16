紅藍大戰延燒 華人連署白宮要求關閉假外媒

（中央社記者邱國強北京16日電）中國全國「兩會」的「紅藍大戰」爭議延燒海外。有海外華人14日在美國白宮請願網站發起請願，要求調查紅衣女所屬的「全美電視台」與中共的關係與資金來源，若有違法應予關閉。

法廣（RFI）中文網報導，這項請願是由旅居芬蘭的華人李方及旅居德國的華人蘇雨桐發起。

根據白宮請願網站We the people顯示，這項連署案截至發稿為止，已有920人連署。而據中央社記者了解，目前參與連署者雖然多為海外華人，但也有中國網民翻牆參與連署。

這項請願表示，位在洛杉磯的「全美電視台」以華語向美國觀眾播出，但相信它很可能是隸屬中共中宣部旗下一家未經註冊的機構，也是中國央視的秘密分支機構。其節目則是向美國境內的華語觀眾，傳遞中國政府的謊言和反美觀點。