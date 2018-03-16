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中央社

紅藍大戰延燒 華人連署白宮要求關閉假外媒

中央社2018/03/16 14:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京16日電）中國全國「兩會」的「紅藍大戰」爭議延燒海外。有海外華人14日在美國白宮請願網站發起請願，要求調查紅衣女所屬的「全美電視台」與中共的關係與資金來源，若有違法應予關閉。

法廣（RFI）中文網報導，這項請願是由旅居芬蘭的華人李方及旅居德國的華人蘇雨桐發起。

根據白宮請願網站We the people顯示，這項連署案截至發稿為止，已有920人連署。而據中央社記者了解，目前參與連署者雖然多為海外華人，但也有中國網民翻牆參與連署。

這項請願表示，位在洛杉磯的「全美電視台」以華語向美國觀眾播出，但相信它很可能是隸屬中共中宣部旗下一家未經註冊的機構，也是中國央視的秘密分支機構。其節目則是向美國境內的華語觀眾，傳遞中國政府的謊言和反美觀點。

請願指出，「全美電視台」的記者與中國官員合作，提出官方事前核准的、內容實屬宣傳性質的問題，以避免真正的自由媒體提問。

請願要求美國政府根據「外國機構登記法」，調查「全美電視台」的資金來源及與中共官方的合作，如發現違法應予以關閉。

根據網站的規定，如果請願案發起一個月內的連署人數超過10萬，白宮就須對請願案公開答覆。

兩會「紅藍大戰」中，身著紅衣的張姓女記者以「全美電視台」名義提問，由於問題冗長不著邊際，遭身著藍衣的第一財經梁姓女記者轉頭翻白眼，引發軒然大波。事後，中國民眾紛紛質疑張女的「全美電視台」，是以中資或受指令在海外成立的「假外媒」。（編輯：周慧盈）1070316

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