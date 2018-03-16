批評議員恐遭訴 印尼總統難擋爭議法案

（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼新法規定，批評全國性政治人物恐吃牢飯，外界認為大開民主倒車。總統佐科威雖表反對，但因執政黨僅有2成國會席次，佐科威需要盟友的情形下，恐難擋下這些爭議法案。

印尼國會上個月通過所謂的MD3法案，讓任何「不尊重國會或國會議員」的人都可能遭到正式控告，但無刑期長短規範。不過因為總統佐科威反對且拒絕簽署，這項爭議性立法直到昨天才生效。

除此之外，印尼國會中還有許多排隊等待「過關」的類似法案，像是多數議員主張把婚外情及未婚同居列為犯罪、誹謗正副元首最高可處5年徒刑等，這些修法遭外界及人權團體強力抨擊，但即使佐科威政府未必認同，受限於聯合政府施政，加上政黨聯盟必須獲得至少20%國會席次才有資格提名總統候選人，佐科威為了連任，這些極度保守的修法看來是勢所難免。