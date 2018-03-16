婦女會議紐約登場 台灣分享偏鄉性別平權

她以自身在立法院經驗為例，男立委犯錯通常比較可能被原諒；若是女立委犯錯，很容易被放大。期望台灣積極推動兩性平權，不只注重表面平權，更要認知觀念平權。

民進黨婦女發展部主任、立法委員林靜儀表示，台灣兩性平等觀念愈來愈強，但受到傳統觀念制約，立法院仍經常看到女性權益受損情事。

（中央社記者黃兆平紐約15日專電）配合今年聯合國婦女地位委員會大會主題追求兩性平等，駐紐約台北經文處今天在紐約舉辦「偏鄉婦女賦權良好範例」研討會，吸引150多位各國產官學代表、使節團官員與會。

台北市政府代表在會中提到透過繁星入學、青年住宅、花博農民、社區中心資訊教育計畫等，協助偏鄉婦女案例。

駐紐約台北經文處長徐儷文提到偏鄉婦女賦權攸關落實2030年永續發展議程。她說，現代農村婦女對台灣鄉村發展的貢獻，不僅彌補農村人力流失，還開啟婦女在鄉村發展的新頁。

馬紹爾群島駐聯合國常任代表卡布亞（AmatlainElizabeth Kabua）則分享聯合國人口基金5年前協助馬紹爾成立「行動團隊」(mobile team)實例。內容是結合政府各部門力量，提供婦女反家暴、海洋及水資源保育、健康衛生等服務，是由下而上的偏鄉婦女賦權成功案例。

國際蘭馨交流協會（Soroptimist International，SI）候任會長費雪（Sharon Fisher）以在尼泊爾推行20項婦女賦權計畫，協助貧困婦女就學、婦女情緒治療及推廣婦衛等案例，有效協助數千名尼泊爾偏鄉婦女獲得經濟獨立。（編輯:紀錦玲）1070316