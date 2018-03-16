邱文祥：3月24日宣布參選台北市長

由於邱文祥跟台北市長柯文哲同為醫師，還當過陽明醫學院一年「同窗」，主持人黃光芹詢問，邱文祥有無可能循「柯P模式」（柯文哲與民進黨合作），與國民黨整合；也或者這次參選是完全衝著柯而來。邱文祥全數否認，表示自己是衝著把市政做好而來。

邱文祥今天接受廣播節目專訪，表示自己將角逐台北市長一職，3月24日當天也會提出包括大巨蛋、內湖交通、老舊社區、小學英文教育等12項問題在內的市政白皮書。

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市前副市長邱文祥今天表示，3月24日將正式宣布以無黨籍投入年底台北市長選舉，強調自己不是循「柯P模式」，不會與政黨整合，完全是中道、無黨無派。

他表示，他曾與柯文哲有過一年同窗情誼，柯當選後，當然希望柯做得好，但這3年多以來，局處首長頻去職、大巨蛋至今未解決等，都令他擔憂，「郝市長走的都是升上中央」，柯的不是，是離開。

邱文祥強調，他是土生土長的台北孩子，而他曾任台北市副市長、衛生局長、市政顧問，對市政事務相當熟悉，甚至危機處理也沒問題，他說，像花博各場館結束後淪為蚊子館，他成立產業發展基金會，鼓勵民眾可帶寵物前往、陳設異國風情餐廳，活絡當地，就是最好例子。

邱文祥說，前台北市長郝龍斌任內，他曾代理過3週，「我做過市長」。

他表示，柯文哲利用「白色力量」字眼，讓選民覺得新鮮，不過，當市長不是醫師訓練足夠就可以，還要有行政、管理經驗，而他擔任過醫學院院長，有一定行政能力。（編輯：方沛清）1070316