NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈5月嬰4處骨折　家長竟遭業者告韓正妹向館長學中文　甜飆髒話超萌天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

邱文祥：3月24日宣布參選台北市長

中央社2018/03/16 14:09
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市前副市長邱文祥今天表示，3月24日將正式宣布以無黨籍投入年底台北市長選舉，強調自己不是循「柯P模式」，不會與政黨整合，完全是中道、無黨無派。

邱文祥今天接受廣播節目專訪，表示自己將角逐台北市長一職，3月24日當天也會提出包括大巨蛋、內湖交通、老舊社區、小學英文教育等12項問題在內的市政白皮書。

由於邱文祥跟台北市長柯文哲同為醫師，還當過陽明醫學院一年「同窗」，主持人黃光芹詢問，邱文祥有無可能循「柯P模式」（柯文哲與民進黨合作），與國民黨整合；也或者這次參選是完全衝著柯而來。邱文祥全數否認，表示自己是衝著把市政做好而來。

他表示，他曾與柯文哲有過一年同窗情誼，柯當選後，當然希望柯做得好，但這3年多以來，局處首長頻去職、大巨蛋至今未解決等，都令他擔憂，「郝市長走的都是升上中央」，柯的不是，是離開。

邱文祥強調，他是土生土長的台北孩子，而他曾任台北市副市長、衛生局長、市政顧問，對市政事務相當熟悉，甚至危機處理也沒問題，他說，像花博各場館結束後淪為蚊子館，他成立產業發展基金會，鼓勵民眾可帶寵物前往、陳設異國風情餐廳，活絡當地，就是最好例子。

邱文祥說，前台北市長郝龍斌任內，他曾代理過3週，「我做過市長」。

他表示，柯文哲利用「白色力量」字眼，讓選民覺得新鮮，不過，當市長不是醫師訓練足夠就可以，還要有行政、管理經驗，而他擔任過醫學院院長，有一定行政能力。（編輯：方沛清）1070316

紅藍大戰延燒 華人連署白宮...不滿川普 傳麥特戴蒙擬移民澳

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan