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離岸風電媒合會　丹麥傳授經驗商議合作機會

記者黃守作／高雄報導2018/03/16 14:23
▲金屬工業研究發展中心舉辦台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會。(圖／記者黃守作攝，2018.03.16)
▲金屬工業研究發展中心舉辦台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會。(圖／記者黃守作攝，2018.03.16)

金屬工業研究發展中心於今(16)日上午，在高雄市楠梓區經濟部傳統產業創新加值中心，舉辦台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會，丹麥業者透過和台灣業者合作，以協助台灣業者縮短風力機零組件、水下基礎和海事工程等產業的學習曲線，共同推動台灣成為亞洲地區離岸風電產業的樞紐。

這項由金屬中心所主辦的台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會，邀請丹麥商務辦事處商務顧問楊松樾、丹麥風能出口協會出口顧問Dorota Knudsen，以及台灣風力發電產業協會秘書長黃聰文、經濟部工業局金屬機電組科長陳鵬詠與會，有台灣丹麥兩地42家業者80多位代表齊聚，以探討離岸風電產業商機。

黃聰文表示，我國離岸風場即將邁入開發階段，國際業者紛紛來台探路，尋求在地業者合作機會，以開拓千億元離岸風電產業商機。

楊松樾指出，與會的丹麥業者具有多年的產業經驗，透過與台灣業者合作，可協助台灣業者縮短風力機零組件、水下基礎和海事工程等產業的學習曲線，以推動台灣成為亞洲離岸風電產業樞紐。

會中由丹麥業者發表其產業實績，以及和沃旭能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)的合作經驗，以增加我國業者對於供應鏈運作和風場開發商合作模式的了解，會後並進行交流，以商議後續合作機會，建構在地化供應鏈，為台灣離岸風電產業注入重要的發展力量。

關鍵字丹麥金屬中心離岸風電
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