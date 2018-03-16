離岸風電媒合會　丹麥傳授經驗商議合作機會

金屬工業研究發展中心於今(16)日上午，在高雄市楠梓區經濟部傳統產業創新加值中心，舉辦台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會，丹麥業者透過和台灣業者合作，以協助台灣業者縮短風力機零組件、水下基礎和海事工程等產業的學習曲線，共同推動台灣成為亞洲地區離岸風電產業的樞紐。

這項由金屬中心所主辦的台灣丹麥離岸風電海洋機械產業國際交流媒合會，邀請丹麥商務辦事處商務顧問楊松樾、丹麥風能出口協會出口顧問Dorota Knudsen，以及台灣風力發電產業協會秘書長黃聰文、經濟部工業局金屬機電組科長陳鵬詠與會，有台灣丹麥兩地42家業者80多位代表齊聚，以探討離岸風電產業商機。