桃市府「資訊科技局」揭牌　陳崗熒任局長

因應新興資通訊科技發展趨勢帶來的積極變革，桃園市政府成立一級機關「資訊科技局」，統籌市府資訊科技相關業務，加速打造以人為本及宜居永續的智慧城市，於今（16）日舉辦「資訊科技局揭牌典禮記者會」，由市長鄭文燦與國家發展委員會邱俊榮副主委、行政院資通安全處簡宏偉處長及中華電信公司謝繼茂總經理及市議員等共同揭牌！

鄭文燦表示，在知識經濟時代，科技創新為帶動經濟成長和國家進步的主要動力。打造智慧城市，更需要結合產官學與公民參與，廣泛應用雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合等資通訊科技，為民眾帶來更便利的生活應用。市府必須積極因應，才能跟上時代潮流，滿足市民的需求。資訊科技局的成立對於桃園市資通訊能量的整合與發揮，具有極大實質意義。