桃市府「資訊科技局」揭牌　陳崗熒任局長

因應新興資通訊科技發展趨勢帶來的積極變革，桃園市政府成立一級機關「資訊科技局」，統籌市府資訊科技相關業務，加速打造以人為本及宜居永續的智慧城市，於今（16）日舉辦「資訊科技局揭牌典禮記者會」，由市長鄭文燦與國家發展委員會邱俊榮副主委、行政院資通安全處簡宏偉處長及中華電信公司謝繼茂總經理及市議員等共同揭牌！
鄭文燦表示，在知識經濟時代，科技創新為帶動經濟成長和國家進步的主要動力。打造智慧城市，更需要結合產官學與公民參與，廣泛應用雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合等資通訊科技，為民眾帶來更便利的生活應用。市府必須積極因應，才能跟上時代潮流，滿足市民的需求。資訊科技局的成立對於桃園市資通訊能量的整合與發揮，具有極大實質意義。
鄭文燦說，資訊科技局未來的定位在於，對接中央新興科技計畫、盤點本府試驗應用場域、開發共通整合資訊系統、推動有感智慧城市專案、建構安全便捷寬頻網路及創新運用大數據、物聯網、人工智慧、VR/AR、區塊鏈、行動支付等技術。希能具體發揮加強市府各局處間有關資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，提供更開放的市民參與、更優質的市民服務、更宜居的市民生活及更友善的產業發展，提升市府行政效能，有效整合行政資源，讓市民享有更完整、更便捷的智慧化資訊服務，也加速落實桃園智慧城市的發展願景。
新任的陳崗熒陳局長是中央大學航太資訊方面的博士，之前在華梵科技大學擔任教職。鄭文燦說，他年輕、充滿了創意跟衝勁，因此我請他來擔任新任的局長，協助我們市府資訊科技相關的運作和精進。
▲「資訊科技局揭牌典禮記者會」，由鄭文燦與國發會邱俊榮副主委、行政院資通安全處簡宏偉處長及中華電信公司謝繼茂總經理等共同揭牌！（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）