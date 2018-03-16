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政治

政院反制陸惠台　推八大策略壯大台灣

記者林仕祥／台北報導2018/03/16 15:35
▲行政院副院長施俊吉表示，陸委會將成立長期性專案小組，對大陸對台相關措施進行追蹤和研析，並定期向社會進行說明。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）
▲行政院副院長施俊吉表示，陸委會將成立長期性專案小組，對大陸對台相關措施進行追蹤和研析，並定期向社會進行說明。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）

中國大陸上月底發布 31 項對台措施，規模之大「前所未有」，引發外界掏空台灣疑慮。歷經多日討論，行政院今（16）日中午宣布因應對策，行政院長施俊吉表示，政府將在自由、民主、法治的基礎上，以「四大方向」、「八大策略」厚植經濟實力壯大台灣，將台灣打造成吸引全球頂尖人才前來的國家。

施俊吉表示，大陸對台發布的31項措施，本質上「名為惠台，實則利中」，目的是要從台灣引進技術、資本及人才，協助陸方解決經濟發展所遭遇的困難。這31項措施中，屬既有措施者14項，擴張性措施10項，新增者7項，可歸納為7類，分別為：台商投資類、土地及稅率優惠類、銀行類、教育類、文化類、影視產業類、公益及醫療類。

不過施俊吉指出，這些對台措施，對台商有利的部分均未放寬管制、銀行類真正對台灣有利的部分也沒開放；且依現行法規，我國現職公私立專任教師仍禁止赴陸任教、大陸的審批制度可能會傷害自由與創意能量等等。

儘管如此，施俊吉仍強調，政府對大陸對台31項措施嚴肅以對，並以務實的態度面對挑戰，因此提出四大方向及八大策略，包括：提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業祕密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、加強發展影視產業。

這些策略，包含提高國立大學教授薪資的學術加給10%、輔導重點產業千人博士就業方案、透過國發基金匡列1000億元產業創新轉型基金、推動立法改善醫事人員薪資給付及福利、修正營業祕密法、提升IPO審查效率、匡列百億資金建立文化金融體系等。

施俊吉說，兩岸的交流及合作應基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序，才能保障兩岸人民權益，陸委會將成立長期性專案小組，對大陸對台相關措施進行追蹤和研析，並定期向社會進行說明。他也向國人喊話，自由、民主、法治是台灣的核心價值，也是台灣的優勢，在國際競爭中，人才的移動是必然的趨勢，我們應該善用優勢，自信面對，「也請國人團結一致，壯大台灣，無畏挑戰！」


▲行政院宣布「大陸對台31項措施」因應對策，希望透過「四大方向」、「八大策略」厚植經濟實力，壯大台灣。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）

關鍵字行政院施俊吉惠台兩岸關係賴清德
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