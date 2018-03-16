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娛樂

不怕你吵，只怕你吵不完！大砲名人Top10火爆登場

文／網路溫度計2018/03/16 14:25
▲黃安使用健保，被指是台獨。（圖／翻攝自微博 , 2017.12.09）
▲黃安使用健保，被指是台獨。（圖／翻攝自微博 , 2017.12.09）

以和為貴不夯了！狂人時代有種才夠看！到底整天7pupu的火爆名人除館長、川普外還有誰？


來人啊～我的降血壓藥呢？
常聽人說以和為貴、和氣生財，但這個世界上有些人不來這一套，他們以火爆著稱，待人處事從不怕尖銳，尤其對於所見所聞必定公開針貶，致力讓世界聽見自己的聲音。
也因為如此，這些人常掌握話語權，在網路擁有一定影響力，只是說出別人不敢說的話，同時也讓他們得罪不少人。


不怕你不吵，只怕你吵不完！
當然～直言不諱也沒什麼不好，畢竟在這個全球資訊流通的年代，每個人都有發聲的權利，特別是「狂人時代」來臨，在集體不滿的社會氛圍下，這些人不正是正能量者或厭世代情緒最好的出口嗎？
因此，到底哪些人有這樣緊抓麥克風不放的魅力呢？現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查告訴你！

No.10 黃安
一天到晚打著「台獨剋星」名號的黃安，經常靠批評台灣時政來刷存在感，因此樹立不少敵人，也讓自己兩岸處境十分尷尬。尤其他舉報過所謂的「台獨份子」滿街跑，其中名人包括王大陸、盧廣仲、黃秋生、林宥嘉和NONO等人，以及事後被迫公開道歉的「台灣美少女」周子瑜。因此台灣網友對其相當感冒，粉絲也數度與黃安槓上。
此外由於黃安久居大陸，視中國為祖國，卻在2016年搭醫療專機返台，拿健保給付的42萬進行心臟手術，因此飽受批評，成為人人喊打的過街老鼠。
不過這起事件並未讓黃安學乖，近來照樣用「爽用健保喲！」等PO文反嗆台網友，讓人見識到人不要臉天下無敵的威力！


▲黃安使用健保，被指是台獨。（圖／翻攝自微博 , 2017.12.09）

No.9 段宜康
民進黨立委段宜康身繫的爭議事件也不少，加上有在關注政治的人都知道，他是「臉書重度使用者」，經常發文公開嗆人或爆料，甚至在質詢時飆罵官員，明確表達自己立場。其中知名事件包括2012年，他針對國家人權博物館籌備情形，直指時任文化部長龍應台厚臉皮，是「馬政府最耀眼的花瓶」。不過段宜康這樣嗆別人，2年後卻自己打腫臉。
2014年段宜康開記者會，指控時任國民黨立委林滄敏涉及中華民國曲棍球協會弊案，還說結果若查無不法，他願當眾吞下3顆曲棍球。豈料隔年法務部真的查無不法並宣告結案，所以段宜康隨即在臉書PO文「叫我呑曲棍球？林滄敏把我當儍子」，賴皮程度也堪稱一絕。


▲民進黨立委段宜康在臉書表示，反年改團體衝立院只是代表，對於軍人年金改革方案，再怎麼溝通、妥協都不會有效。（圖／NOWnews資料照）

No.8 陳沂
有網Beauty之稱的知名主持人陳沂，近年針貶時事辛辣又不失中肯的言論，讓她迅速成為媒體爭相報導的新寵兒。尤其這些年來她報導幾乎沒斷過，從淌女星侯怡君與主持人利菁的「人妖說」渾水，到暗酸「太陽花女王」劉喬安矯情，所有議題都不缺席。
不僅如此，向來很帶種的陳沂連演藝圈天王都敢惹！過去她就曾指控吳宗憲工作「遲到、不認真」，儘管事後被網友叮得滿頭包，且公開道歉，但仍然保持評論公眾人物的立場，多次與憲哥隔空交鋒。至於近日，陳沂則轉而大戰當紅炸子雞館長，從「台女很EZ」風波酸他酸到「捐百萬震災花蓮」事件。
當然館長也並非省油的燈，兩人因此在網路相互批判，你來我往不分上下。


▲ 陳沂討厭謊言。（圖／記者陳明安攝，2017.12.01）

No.7 余天
縱橫演藝圈、政壇無往不利的大哥大余天，火爆性格眾所皆知，而且你知道嗎？過去他最知名的招牌動作，正是不留情面的給人「呼巴掌」。雖然此舉節目效果居多，但是連已逝的秀場天王豬哥亮都曾挨過這招「余天掌」，顯見其在演藝圈地位非凡。
不過2007年余天從政，成為現任民進黨新北市黨部主委後，就較少出現螢光幕，但是其暴走個性仍時有所聞。像日前護女心切的他就在民進黨中執會上，當總統蔡英文的面拍桌大罵，批評黨中央明知其女兒余筱萍要參選，卻派前民進黨發言人吳沛憶競選同選區議員，還強調「她（余筱萍）不靠爸要靠誰？」雖然事後余天公開致歉，但這行為已再次證明他不容撼動的父愛，以及「歌壇長青樹」與「政界大哥」的身份。


▲余天對華視總經理事件頻頻放砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.3）

No.6 吳宗憲
說到綜藝天王吳宗憲（憲哥）與人唇槍舌戰的事件，那真的是三天三夜都講不完，而且持續更新中。不過其中幾名對象你一定要知道，否則就不配當鄉民！除上述提到、新聞報到爛的黃安與陳沂外，向來很敢講的憲哥，對昔日愛徒周杰倫結婚沒揪的事，也不諱言的向媒體抱怨。另外2015年他得知金鐘獎「綜藝節目獎」入圍名單從缺時，叫囂金鐘獎主辦單位上也不遺餘力，還發表「污辱我可以、污辱演藝圈就是不行」等震撼言論。
不僅如此，針對日前白雲劈腿「Nana」西田惠里奈的疑雲，憲哥更直接開罵，認為女方不是在報復就是在炒作，惹來網友強烈指責，有人甚至表示「希望你女兒（指Sandy）也有一樣的報應」，氣得憲哥怒回「真是他X的混球！」揚言蒐證提告，要不理性網友法院見。


▲吳宗憲最近爆出與安苡愛的緋聞。（圖／記者林調遜攝，2018.03.13）

No.5 邱議瑩
民進黨立委邱議瑩一直以來有「鐵娘子」封號，原因是她作風強勢，質詢起來鏗鏘有勁，就算對手是男性也毫無畏懼、從不嘴軟。因此，過去邱議瑩就曾因不滿法務部把前總統陳水扁移至台中監獄，遂以大姐頭之姿率十餘人踹破部長的辦公室大門。
更扯的是，去年她還在國會與國民黨立委許淑華大打出手，兩人爆發激烈肢體衝突，直到邱議瑩被呼一巴掌，雙方才被拉開。
同年邱議瑩還因幫夫心切，在得知老公李永得遭警方盤查後，怒嗆警察「太瞎」，並PO文諷刺那些反彈網友是鄉民，而且「好辛苦，好認真喔！」此舉不意外隨即引來留言灌爆攻擊，讓邱議瑩只好刪文收場。


▲民進黨立委邱議瑩曾說，認真的勞工在外面工作，抗議的都是放錄音帶的啦。（圖／NOWnews資料照）

No.4 周玉蔻
接下來這位可厲害了！什麼都聊、什麼都不奇怪的台灣名嘴周玉蔻（蔻蔻姐），無論政治圈或演藝圈都記載著她用高八度聲音吵出來的恩仇錄。明星部分，如過去賣潮T做公益的藝人陳建州（黑人）就曾被她痛批無恥、鄉愿，引來黑人好友小S不滿，致電過去反擊周玉蔻邪惡。不過就算小S當場為言論道歉，她仍不願收回鄉愿說並表達歉意。
至於政治方面，去年蔻蔻姐曾與台北市長柯文哲（柯P）的昔日心腹蔡壁如以LINE互罵，原因是她在政論節目上對柯P砲火四射，讓北市府內部大為不滿。所以蔡壁如LINE裡劈頭就問「罵柯讓妳很快樂嗎？」還說「妳皺紋冒出來很可怕。」想當然蔻蔻姐超不爽，立馬回嗆她「神經病！」
 


▲資深媒體人周玉蔻16日在臉書爆料指出，「蔡總統任命的現任閣員，注意，是現任閣員中，有一位男性就有酒後性騷擾的記錄呀。」（圖／翻攝自周玉蔻臉書）


No.3 徐乃麟
再來這位「綜藝大砲」你肯定不陌生，因為他多年前早因「不錄了！不錄了！」等網路金句在PTT紅透半邊天。猜到了嗎？他就是徐乃麟（乃哥）！
過去常中離錄影現場的他，火大脾氣在演藝圈已不是新聞，尤其去年乃哥因「輸不起」3個字，在節目飆罵唐從聖（從從）五經字的2分鐘影片流出後，更讓他火爆事蹟再添一樁。
不過這位資深前輩還算提得起、放得下，爾後便召開記者會親自向從從道歉滅火，並於今年初大方與對方同台，兩人主持起來不僅一搭一唱，台前、台後還有說有笑，甚至一起用餐，感覺疙瘩已徹底化解。


▲徐乃麟遭控欠錢。（圖／翻攝自臉書，2018.01.05）

No.2 川普
美國總統川普出了名愛用「推特」（Twitter），而且大至與北韓金正恩嗆聲，小至對國內新聞不爽，任何心聲他都會在推特一吐為快，讓人誤以為其靠推特在治國。不僅如此，川普還常常在半夜PO文，內容沒頭沒尾就算了，居然還涉及國際大事，令外界看得是瞠目結舌，紛紛懷疑這位總統究竟在想什麼。
其中較煽動的言論，包括對以色列與巴勒斯坦衝突問題火上加油；邀功自己上任後美國飛安事故死亡人數是0，以及呼籲檢調單位起訴希拉蕊高級幕僚等。
也因為如此，川普的推特帳號日前遭離職員工惡搞，停用了整整11分鐘，而且事情爆出後，有人認為這是該員工最後的「善舉」，突顯大家對這位爭議總統又愛又恨的情緒。


▲假帳號問題也牽動美國總統大選結果。（圖／達志影像／美聯社 ）

 

想知道讓人光聽就敬畏三分的重磅級名人嗎？答案就在本文裡>>>《連川普都「吵」不贏館長？十大愛生氣名人火爆盤點》


▲十大愛生氣名人。（圖／網路溫度計提供 , 2018.03.16）


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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月09日至2018年03月08日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『火爆名人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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