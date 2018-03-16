日籍新人參加原民婚禮訂終身 日媒關注

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）由茂林國家風景區管理處和屏北3鄉鄉公所舉辦的「南島族群婚禮」，明天將在三地門鄉舉行，今年首度吸引一對日本東京新人參加，受到日本媒體關注，明天將到場全程記錄採訪。

茂林國家風景區管理處長簡慶發今天表示，南島婚禮開辦13年來，首次有新郎、新娘都是外國籍身分的新人以原住民儀式互訂終身，對辦理單位來說無疑是種鼓勵，日本富士電視台、每日新聞、日本共同社等明天都將到場全程記錄婚禮並採訪日本新人。

日籍新人吉田俊明和上野去年來台旅遊時，造訪位於屏東瑪家鄉的台灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原民文化驚艷不已，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，受盪鞦韆儀式與排灣族、魯凱族的華麗傳統服飾吸引，於是報名今年的南島族群婚禮。